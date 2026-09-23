El libro del hermano de Diana reabre heridas y desata un escándalo real

El nuevo libro del hermano de la princesa Diana, que salió a la venta ayer, reabrió heridas en la realeza británica y desató un escándalo por sus revelaciones sobre Carlos III. Charles Spencer publicó “Swan Song: Diana, My Sister” (El canto del cisne: Diana, mi hermana), con acusaciones sobre el príncipe de Gales de aquella época.

Una revelación aborda ese accidente que mató a Diana en París, en 1997. Spencer sostiene que Carlos reaccionó con una actitud de “jovialidad despreocupada”, como si hubiera “ganado la lotería”, porque la muerte de su exesposa le permitiría casarse con Camila, su entonces pareja. Spencer relata una discusión con Carlos porque Guillermo y Harry, de 15 y 12 años, caminaran detrás del féretro de su madre. Carlos se “descontroló” y le respondió: “Ten la seguridad de que la olvidaremos lo suficientemente pronto”. Lo acusa también de sentir “desprecio” por Diana.

El libro sostiene que Diana pensó en cancelar su boda tras descubrir una pulsera que Carlos había comprado para Camila. Cuenta que sufrió pensamientos suicidas y que condujo varias veces hastael acantilado Beachy Head, contemplando la posibilidad de terminar con su vida.

Según Spencer, la soberana habría reaccionado con irritación al enterarse del accidente. Afirma además que quiso devolverle a Diana el título de Alteza Real tras su muerte, propuesta que él rechazó.

Spencer responsabiliza a los paparazzi del accidente y los señala como la “principal causa” de su muerte. El libro incluye además un episodio sobre Mohamed Al Fayed, padre de Dodi Al Fayed. Según Spencer, ella le contó que el empresario había tenido un comportamiento sexualmente inapropiado con ella.

Las acusaciones provocaron una respuesta contundente de Buckingham. El Palacio señaló que el dolor del duelo puede afectar el juicio y alterar los recuerdos. Spencer mantiene su versión de los hechos. El volumen vuelve así a poner bajo la lupa la relación entre Diana, Carlos y la familia real.