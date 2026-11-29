¿Por qué las muelas del juicio parecen empeñadas en complicarnos la vida? Un estudio que comenzó con dientes de ratón encontró una pista sobre su desarrollo y explica por qué estos últimos molares pueden crecer de manera impredecible. La clave está en una especie de “efecto dominó”: cada molar envía señales que frenan parcialmente el crecimiento del siguiente. Así, el tamaño de cada pieza depende de las anteriores. Como la muela del juicio aparece al final, recibe el efecto acumulado y puede ser más pequeña o, incluso, no desarrollarse. El modelo fue creado en 2007 por investigadores dirigidos por Kathryn Kavanagh, a partir de experimentos con ratones. Su aplicación a los humanos permitió comprender mejor la variabilidad de estos dientes. Pero también influye la falta de espacio. Nuestros antepasados tenían mandíbulas más grandes, capaces de alojar los 32 dientes. Con la evolución, esa estructura se redujo, en parte porque cocinar y procesar los alimentos disminuyó la necesidad de una mandíbula robusta. El resultado es conocido: la muela del juicio intenta aparecer cuando ya casi no queda lugar.

Puede quedar atrapada, crecer torcida y provocar dolor y otras complicaciones. Estos pequeños dientes esconden una historia evolutiva mucho más compleja de lo que parece.