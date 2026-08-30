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El Mundo

El mono que nadie sabía que existía

Por Redacción

El corazón de los bosques del Congo acaba de revelar un nuevo tesoro de la naturaleza. Se trata del likweli, una especie de mono hasta ahora desconocida para la ciencia, que sorprende por su llamativa apariencia: pelaje negro, pómulos grises y unos inconfundibles labios anaranjados que parecen formar parte de una máscara. Aunque las comunidades locales ya lo conocían desde hace tiempo, los científicos lograron confirmar que se trata de una especie completamente nueva tras años de observaciones y estudios. Es apenas el quinto mono descubierto en África en los últimos 75 años, un hallazgo excepcional. El likweli vive en una pequeña zona del Parque Nacional de Lomami, en la República Democrática del Congo. Además de su aspecto, llama la atención por sus potentes vocalizaciones, una mezcla de rugidos y resoplidos que lo hacen fácil de identificar. Pero la noticia también trae una advertencia: los investigadores creen que este primate está en peligro de extinción. Su hábitat es muy reducido y apenas ha sido visto poco más de un centenar de veces en los últimos años. El descubrimiento demuestra que aún quedan especies por conocer en algunos de los rincones más biodiversos del planeta y refuerza la necesidad de proteger estos bosques antes de que sus habitantes desaparezcan.

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