El Mont Blanc creció casi dos metros en apenas tres años

La montaña más alta de los Alpes acaba de sumar casi dos metros a su altura oficial. Una nueva medición realizada por especialistas franceses determinó que el Mont Blanc alcanza actualmente los 4.807,47 metros, es decir, 1,88 metros más que en 2023.

El resultado fue anunciado por topógrafos de Alta Saboya, que realizan campañas para estudiar las variaciones de la cumbre situada en la frontera entre Francia e Italia. Aunque parezca extraño, las montañas también pueden cambiar de altura sin que necesariamente se modifique la roca que las sostiene.