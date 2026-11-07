El flamante presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció este sábado que su gobierno garantizará el pago de los haberes y aguinaldos a la totalidad de los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) que fueron afectados por la disolución de Ueno Bank.

El mandatario, que asumió el cargo la víspera, dio el anuncio luego de mantener una reunión en el Palacio de Gobierno de Asunción con el presidente del IPS, Derlis León, para coordinar medidas de contención económica.

El IPS tenía depositados alrededor de 350 millones de dólares de los haberes jubilatorios en Ueno Bank, que quedaron congelado el pasado martes cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció la disolución de la entidad privada.

Por su parte, León informó en conferencia de prensa que los aproximadamente 90.000 jubilados que conforman el padrón cobrarán sus pensiones y el beneficio anual complementario el día 17 de noviembre.

Alliana informó que a la fecha ya se realizaron pagos a 1.196.000 cuentas de clientes y ahorristas de Ueno Bank por más de 996.000 millones de guaraníes (aproximadamente 160 millones de dólares).

“Nuestra prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero (…) Los trabajos continuarán durante todo el fin de semana (…) Seguimos trabajando para dar respuestas y tranquilidad a las familias paraguayas”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X.

Según datos del BCP, Ueno Bank contaba con más de 2,9 millones de clientes en todo el país, que fueron afectados cuando los fondos quedaron congelados.

Xinhua/NA