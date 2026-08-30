El olor que abre la puerta al pasado

Un simple aroma puede abrir una puerta al pasado. El perfume de una comida casera, el olor de un jardín o una fragancia asociada a la infancia pueden devolver de golpe recuerdos que parecían olvidados. Ahora, científicos franceses lograron explicar por primera vez qué ocurre en el cerebro detrás de este fenómeno conocido como la “magdalena de Proust”. Investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) descubrieron que los olores vinculados a experiencias positivas durante los primeros años de vida dejan una huella profunda en el cerebro. Décadas después, volver a sentir esos aromas puede reactivar no solo la memoria, sino también las emociones asociadas a aquellos momentos. El nombre del fenómeno proviene del escritor Marcel Proust, quien relató en su novela “En busca del tiempo perdido” cómo el sabor de una magdalena mojada en té despertaba recuerdos de su infancia. Ahora, un estudio publicado en la revista Plos Biology encontró la explicación biológica de esa conexión entre aromas y recuerdos. Los científicos identificaron un grupo de neuronas del bulbo olfativo, una zona cerebral que continúa desarrollándose durante la infancia, como protagonistas de este proceso. Con el paso del tiempo, esos recuerdos pasan a depender más de las áreas relacionadas con las emociones, lo que explica por qué ciertos olores pueden generar una sensación tan intensa de nostalgia. Para comprobarlo, los investigadores combinaron pruebas con voluntarios y experimentos con ratones. Descubrieron que los recuerdos olfativos más fuertes suelen estar ligados a momentos agradables repetidos, como reuniones familiares o lugares queridos. El estudio también mostró que esas huellas necesitan mantenerse activas: volver a encontrarse con un aroma puede ayudar a conservar vivo el recuerdo. Así, la ciencia confirma algo que muchas personas ya habían experimentado: a veces, un olor diminuto puede transportar toda una vida.

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