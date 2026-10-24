El padre de Meghan Markle, acusado por posesión de pornografía infantil

La familia de Meghan Markle vuelve a quedar envuelta en un escándalo. Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, fue señalado por presunta posesión de material de abuso sexual infantil, luego de que su propio hijo denunciara el hallazgo de imágenes comprometedoras entre sus pertenencias. La situación provocó una contundente reacción de la esposa del príncipe Enrique, quien aseguró estar “profundamente consternada” y reveló que había recibido advertencias sobre su padre años atrás.

La controversia estalló después de que los diarios británicos The Sun y Daily Mail publicaran declaraciones de Thomas Markle Jr., hermano de Meghan, quien afirmó haber encontrado un conjunto de imágenes pertenecientes a su padre en la antigua vivienda familiar en Filipinas. Según esas publicaciones, la policía de ese país habría abierto una investigación.

“Estoy profundamente consternada por las noticias que salieron a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido daños”, expresó Meghan, de 45 años, a través de un comunicado.

En medio de la repercusión internacional, la duquesa de Sussex aseguró que había tomado conocimiento de acusaciones contra su padre en 2018, el mismo año en que contrajo matrimonio con el príncipe Enrique.

Según explicó, recibió una carta que había sido enviada a la Policía Metropolitana de Londres y al departamento encargado de la protección de la familia real británica. El documento contenía señalamientos que calificó como “preocupantes e inquietantes”.

“Se me aseguró que se estaban investigando”, sostuvo Meghan, quien vinculó aquella situación con el distanciamiento que mantiene desde hace años con Thomas Markle.

La esposa de Enrique aseguró que su decisión de impedir el contacto de su padre con sus hijos, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, estuvo motivada exclusivamente por la necesidad de protegerlos.

“Espero que ahora pueda entenderse que, a pesar de las distorsiones difundidas a lo largo de los años por ciertos medios de comunicación, mi distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle mantener contacto con nuestros hijos obedecieron a una sola razón: protegerlos”, manifestó.

Sin embargo, la situación judicial todavía presenta interrogantes. La Policía Metropolitana de Londres señaló que estaba verificando la información sobre la supuesta carta. Una fuente cercana al caso aseguró, en tanto, que las autoridades británicas nunca investigaron al padre de Meghan y que tampoco lo estaban haciendo actualmente.

La defensa de Thomas Markle

Ante la gravedad de las acusaciones, Thomas Markle, de 82 años, rechazó categóricamente cualquier vinculación con material de abuso sexual infantil.

En una entrevista concedida al Daily Mail desde Florida, Estados Unidos, el antiguo director de fotografía de la televisión estadounidense calificó las denuncias como “un montón de mentiras”.

“Estoy conmocionado, dolido y muy afectado por las acusaciones que mi hijo vertió contra mí. Jamás podría hacer aquello de lo que se me acusa. Es lo peor de lo que alguien podría acusarme”, declaró.

La relación entre Meghan y su padre ha estado marcada por enfrentamientos públicos desde antes de su boda con Enrique, celebrada en mayo de 2018. Durante años, ambos permanecieron distanciados, aunque en diciembre de 2025 se había producido un acercamiento cuando la duquesa retomó el contacto con él después de que fuera hospitalizado en Filipinas y sufriera la amputación de su pierna izquierda.

Un nuevo conflicto para la familia real

El escándalo se conoció en un momento particular para Meghan y Enrique, quienes regresaron al Reino Unido en agosto pasado, después de seis años viviendo en Estados Unidos.

La pareja había abandonado sus funciones oficiales dentro de la monarquía británica en 2020, una decisión que provocó una profunda ruptura con otros integrantes de la familia real.

Tras su regreso, matricularon a sus hijos en un colegio británico situado, según distintas informaciones, en la región de los Cotswolds, cerca de la residencia que habrían elegido para establecerse.

En su comunicado, Meghan expresó su deseo de que las acusaciones sean esclarecidas y que cualquier investigación tenga como prioridad la protección de los menores.

“Mi sincero deseo es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes”, concluyó.

Por el momento, no se informó oficialmente de una imputación judicial contra Thomas Markle, quien niega las acusaciones difundidas por la prensa británica.