El Papa arremete contra la muerte asistida

En el marco de su gira por Francia, el papa León XIV volvió a intervenir en el debate sobre el final de la vida y cuestionó la nueva ley gala que permite actualmente en ese país, acceder a una muerte con asistencia médica. Durante una misa solemne ante unas 150.000 personas, defendió la protección de quienes padecen enfermedades graves y rechazó que provocar la muerte pueda presentarse como un acto de compasión.

“Es precisamente en nombre de esta dignidad inalienable de la persona humana que debemos rechazar la tentación de causar la muerte bajo el disfraz de una falsa compasión”, afirmó. Y remarcó: “Lo que es legal no es necesariamente moral”. Sus palabras expresaron la posición de la Iglesia, que rechaza la eutanasia y la muerte asistida porque sostiene que toda vida humana debe ser protegida hasta la muerte natural.

León eligió Lourdes para insistir en ese mensaje porque el santuario francés recibe a personas enfermas y con discapacidad que llegan en busca de alivio o curación. Lourdes es un destino mundial de peregrinación desde las apariciones de 1858 y la Iglesia reconoció allí 72 curaciones como milagrosas.

Ante numerosos peregrinos en sillas de ruedas, el Papa vinculó esa presencia con la defensa de la dignidad de las personas más vulnerables. “Sus muletas, sus sillas de ruedas y sus lágrimas ocultas no son obstáculos; al contrario, son el lugar mismo donde son plenamente respetados y acogidos”, afirmó. Allí señaló que “la vida es recibida como un don precioso de Dios”.

DERECHO A LA “AYUDA A MORIR”

El pronunciamiento se produjo pocas semanas después de que Francia incorporara a su legislación el derecho a la “ayuda a morir”. La ley 2026-794 fue promulgada el 18 de agosto y sus nuevas disposiciones rigen desde el 20 de agosto. No autoriza esa práctica para cualquier persona: establece requisitos médicos, personales y de consentimiento. Pueden acceder los mayores de 18 años que sean franceses o residan de manera estable y regular en Francia, padezcan una enfermedad grave e incurable que comprometa el pronóstico vital y se encuentre en una fase avanzada o terminal, sufran de manera refractaria a los tratamientos o consideren insoportable su sufrimiento en determinadas circunstancias y puedan expresar una voluntad libre e informada. El sufrimiento psicológico por sí solo no permite acceder al procedimiento.

La norma define la “ayuda a morir” como el acceso autorizado a una sustancia letal para que la propia persona se la administre. Si físicamente no puede hacerlo, un médico o un enfermero puede administrársela.

Antes debe existir una solicitud ante un médico y una evaluación de las condiciones previstas por la ley mediante +un procedimiento colegiado. La persona puede retirar su pedido en cualquier momento y los profesionales pueden invocar una cláusula de conciencia.

La legislación francesa utiliza la categoría de “ayuda a morir”: como regla, la persona se administra la sustancia, pero un médico o enfermero puede hacerlo si no puede físicamente.

Ese marco legal explica la confrontación planteada por León XIV. Francia considera legal provocar la muerte cuando se cumplen determinados requisitos; la Iglesia sostiene que ni el sufrimiento extremo ni una enfermedad incurable justifican causarla deliberadamente.

Abusos León XIV se comprometió ante 7 víctimas de abusos sexuales en la Iglesia francesa a evitar nuevos casos. Escuchó sus testimonios por casi dos horas y pidió a los obispos insistir en la prevención y reparación. Un informe de 2021 estimó en 330 mil las víctimas menores desde 1950. León XIV se comprometió ante 7 víctimas de abusos sexuales en la Iglesia francesa a evitar nuevos casos. Escuchó sus testimonios por casi dos horas y pidió a los obispos insistir en la prevención y reparación. Un informe de 2021 estimó en 330 mil las víctimas menores desde 1950.