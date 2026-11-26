El papa León XIV designó al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, como coordinador del nuevo Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria, una estructura mundial creada para articular la tarea de la Iglesia católica en las cárceles. El nombramiento fue anunciado ayer por la Santa Sede y establece un mandato de cinco años.

El organismo funcionará vinculado al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y promoverá una red de colaboración entre las Iglesias particulares. Su objetivo será acompañar el trabajo pastoral en los centros de detención, impulsar la formación de quienes asisten a las personas privadas de libertad y defender la dignidad humana.

La creación del servicio quedó establecida mediante el documento pontificio “In carcere eram, et venistis ad me” (“Estuve en la cárcel y vinieron a verme”), publicado ayer. La disposición también suprime la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC) y reorganiza la presencia de la Iglesia en ese ámbito con una estructura que busca facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Entre sus funciones figuran promover la reflexión teológica, espiritual y pastoral sobre la realidad carcelaria; ofrecer capacitación, también de manera virtual; y facilitar el diálogo con las instituciones civiles.

También procurará contribuir a una mayor humanización de las políticas penitenciarias. La participación en la red será voluntaria y cada entidad podrá designar representantes con experiencia en el trabajo pastoral, la teología o el ámbito penitenciario.

García Cuerva ya había sido elegido por León XIV, el 6 de diciembre de 2025, como delegado pontificio ante la ICCPPC. Con la nueva designación, deja esa función para asumir la coordinación del servicio que reemplaza a la comisión. Estará asistido por al menos tres consejeros y deberá promover el trabajo conjunto de las comunidades católicas de distintos países.