Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
El Mundo

El papa León XIV "pasó bien" la segunda noche tras la operación

"Se ha levantado y ha desayunado", indica la información oficial difundida esta mañana

Por Redacción

El papa León XIV pasó “bien la noche”, según informó la Sala de Prensa de El Vaticano en un comunicado que difundió este jueves en el cual además indicó que el Sumo Pontífice se levantó y desayunó.

“El Papa ha transcurrido bien la noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado”, señaló el escrito publicado en el canal de Telegram a través del cual se difundió el estado de salud del Papa, que se encuentra internado en el Policlínico Gemelli, en Roma, tras ser operado el martes cuando se le realizó la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar.

Ayer, los médicos Luigi Carbone y Stéfano Margaritora, señalaron que el papa León XIV “se realizó los análisis de sangre y radiografía previstos, después de la intervención quirúrgica” y señalaron que “los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales”.

“Esta mañana el Santo Padre se realizó los análisis de sangre y radiografía previsto, después de la intervención quirúrgica. Los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales por el tipo de operación realizada”, expresaron.

Asimismo, añadieron que había "realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo. La evolución sigue según lo previsto".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?