El papa León XIV reapareció tras la operación, agradeció las oraciones y anunció que retomará sus actividades gradualmente

El papa León XIV reapareció públicamente este domingo en el Vaticano, luego de la operación por un tumor pulmonar, y agradeció a las personas que rezaron por su recuperación. Durante el tradicional rezo del Ángelus, el Pontífice aseguró que retomará sus actividades de manera gradual, mientras continúa con su recuperación posoperatoria.

“Quisiera agradecer a todas las personas que han estado rezando por mí durante estos días”, expresó ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Luego, confirmó que volverá a sus tareas progresivamente: “Ahora retomaré gradualmente mis actividades”.

La aparición del Papa se produjo desde la ventana de sus aposentos en el Palacio Apostólico, donde impartió la bendición ante una multitud que lo recibió con una ovación. La reaparición marcó un momento significativo después de varios días de internación en el hospital Gemelli de Roma.

La recuperación del Papa tras la operación

León XIV, de 71 años, recibió el alta médica el sábado 17 de octubre, luego de permanecer internado tras una intervención quirúrgica realizada el martes 13. Durante la operación, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma pulmonar.

La evolución clínica fue favorable y los estudios realizados durante la internación permitieron confirmar una mejoría sostenida de su estado general. Tras recibir el alta, el Pontífice regresó al Vaticano para continuar allí su recuperación.

El cirujano Stefano Margaritora, responsable de la unidad de Cirugía Torácica del hospital Gemelli, calificó como satisfactorias las condiciones clínicas del Papa y estimó que podría alcanzar una recuperación física completa en aproximadamente diez días.

Sin embargo, todavía se aguardan los resultados de los estudios histológicos y moleculares del tumor, que permitirán determinar si será necesario realizar tratamientos adicionales.

Expectativa por la visita del Papa a la Argentina

La reaparición de León XIV también renovó la atención sobre su próximo viaje apostólico a América del Sur, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas programadas a Uruguay, Argentina y Perú.

Según informó Infobae, el cirujano que intervino al Pontífice consideró que, desde el punto de vista clínico, no habría impedimentos para realizar el viaje, aunque su evolución continuará siendo determinante para evaluar su recuperación.

La gira contempla una agenda exigente, con vuelos y traslados entre distintos destinos. Por eso, la evolución de los próximos días será clave para conocer cómo avanzará la preparación del viaje.

Mientras tanto, el Papa volvió a mostrarse ante los fieles y transmitió un mensaje de agradecimiento y prudencia: retomará sus responsabilidades de manera progresiva, mientras continúa el seguimiento médico posterior a la intervención.