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El Mundo

El papa León XIV suspendió el viaje a Asís y despertó dudas sobre su visita a la Argentina

Por Redacción

En las últimas horas, se confirmó que el papa León XIV no viajará a Asís el próximo lunes 27 de octubre por recomendación médica debido al poco tiempo transcurrido desde la cirugía a la que se sometió el pasado 13 de octubre.

“Según lo programado, el Santo Padre se ha sometido a una radiografía de tórax de control. El examen confirmó su excelente evolución postoperatoria. Sin embargo, dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes consideraron oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre, como medida de precaución”, dejaron en claro sus médicos en un comunicado que dio a conocer el medio Vatican News.

Por tanto, el papa León XIV no participará del encuentro Paz desarmada y desarmante, que se celebrará en Asís para conmemorar el 40º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II.

De todas formas, el Sumo Pontífice enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las confesiones cristianas y otras religiones, así como a los invitados presentes.

La suspensión de la gira interna en Italia llega en un momento de altísima expectativa en el país. Aunque hace apenas unos días el propio León XIV ratificó que mantenía en pie su itinerario oficial hacia la Argentina del 8 al 11 de noviembre, este nuevo parate preventivo dispuesto por su cuerpo médico reubica su estado físico en el centro de la escena internacional y suma cautela a la agenda previa de su viaje.

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