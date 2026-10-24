El Papa prepara su visita a la Argentina y recibió el reclamo de universidades contra el Gobierno

La visita del Papa León XIV a la Argentina ingresó en su etapa decisiva, en medio de una creciente expectativa por su recuperación tras la operación por cáncer de pulmón y de un escenario político y social marcado por distintos conflictos. Mientras la Iglesia avanza con los preparativos para recibirlo entre el 8 y el 11 de noviembre, el Pontífice recibió en el Vaticano una dura denuncia de las universidades públicas argentinas contra el Gobierno nacional por el deterioro presupuestario y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El reclamo fue presentado por Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), durante una audiencia general en la Plaza de San Pedro. El dirigente universitario le entregó una carta de tres páginas en representación de las casas de altos estudios de todo el país, en la que se advierte que la crisis presupuestaria compromete la enseñanza, la investigación científica y las posibilidades de formación de miles de estudiantes.

La presentación también incluye un cuestionamiento institucional al gobierno de Javier Milei, al que acusa de desconocer decisiones del Congreso y de la Justicia relacionadas con el financiamiento de las universidades.

El documento llegó a manos de León XIV cuando faltan poco más de dos semanas para su desembarco en Buenos Aires, previsto para el domingo 8 de noviembre a las 16.30, y mientras las autoridades eclesiásticas aseguran que el cronograma de actividades se mantiene sin modificaciones pese a la reciente intervención quirúrgica del Papa.

Una dura advertencia de las universidades

La carta entregada por Bartolacci contiene un diagnóstico sobre la situación de la educación superior argentina y plantea que el deterioro de los recursos destinados al sector alcanzó niveles históricos.

Según los datos presentados por el CIN, la inversión en las universidades nacionales pasó de representar un promedio del 0,74 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2016 y 2023 al 0,47 por ciento en 2026, porcentaje que el organismo considera el más bajo de la historia del sistema universitario argentino.

Las autoridades académicas sostienen que esta reducción afecta no solamente el funcionamiento cotidiano de las instituciones, sino también los proyectos científicos, las actividades de extensión, la vinculación tecnológica y la actualización del equipamiento necesario para la formación profesional.

Sin embargo, uno de los planteos más severos está relacionado con la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795, aprobada por el Congreso con amplias mayorías y destinada a recomponer los recursos del sector.

El CIN denuncia que el Poder Ejecutivo no cumplió con esa disposición y que tampoco acató las decisiones judiciales que ordenaron su aplicación.

“El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato”, sostiene el documento.

La presentación advierte que esta situación trasciende el conflicto presupuestario y representa un riesgo para el funcionamiento institucional del país.

“Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho”, señala la carta.

El organismo también denuncia una campaña de descalificación contra la comunidad universitaria y científica, que considera orientada a desacreditar sus reclamos.

La presentación reivindica el papel histórico de las universidades públicas como instrumentos de movilidad social, producción de conocimiento y desarrollo nacional.

El CIN destaca que el sistema de educación superior reúne a más de 70 instituciones y una comunidad integrada por alrededor de tres millones de personas.

También recupera una definición del papa Francisco, quien había calificado los recortes educativos como un “suicidio programado”, y plantea la necesidad de sostener políticas públicas que garanticen el acceso a la formación universitaria.

Después del encuentro, Bartolacci explicó que la intención fue poner al Pontífice al tanto de la situación que atraviesan la educación y la ciencia antes de su llegada al país.

“Fue un honor saludar al papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país”, expresó.

Además, manifestó su expectativa de que la visita papal contribuya a generar espacios de diálogo en un contexto de fuertes tensiones políticas y sociales.

La visita sigue en pie tras la operación

En paralelo con el reclamo universitario, la organización de la visita de León XIV avanzó durante los últimos días con señales que reforzaron las expectativas sobre el cumplimiento del programa previsto.

El Papa fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma detectado durante controles médicos.

Tras recibir el alta el 17 de octubre, los especialistas que participaron de la intervención transmitieron una evaluación favorable sobre su recuperación. El cirujano Stefano Margaritora indicó que no existían impedimentos clínicos para realizar el viaje, aunque el Pontífice debía completar su recuperación.

En ese contexto, durante la audiencia general del miércoles, León XIV protagonizó un breve intercambio con una pareja argentina de recién casados que le manifestó que lo esperaba en el país.

“Argentina, allá vamos”, respondió el Papa con una sonrisa.

La frase fue interpretada por los organizadores como una señal favorable, aunque no constituyó una nueva confirmación formal del viaje.

Fuentes eclesiásticas vinculadas con los preparativos aseguraron que la Santa Sede no comunicó ninguna instrucción para suspender, postergar o reducir las actividades previstas.

Llegan funcionarios del Vaticano y distribuyen invitaciones

La organización también comenzó a ingresar en una etapa operativa. Durante los primeros días de noviembre, posiblemente entre el 2 y el 3, está previsto el arribo a Buenos Aires de una avanzada del Vaticano encargada de supervisar la seguridad, el ceremonial y la logística.

La comitiva estará integrada por funcionarios de la Secretaría de Estado, efectivos de la Gendarmería Vaticana y de la Guardia Suiza Pontificia, además de responsables de protocolo y liturgia.

Su tarea será verificar instalaciones, coordinar desplazamientos y resolver los últimos detalles del operativo junto con las autoridades argentinas.

Al mismo tiempo, comenzaron a distribuirse las invitaciones para distintas actividades institucionales del lunes 9 de noviembre.

Una de ellas será el encuentro con representantes del mundo del trabajo, previsto para las 16.10 en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Allí participarán dirigentes sindicales, empresarios, trabajadores y referentes de movimientos sociales.

El encuentro estará vinculado con una de las preocupaciones centrales del pontificado de León XIV: las condiciones laborales, la dignidad de los trabajadores y los efectos sociales de las transformaciones tecnológicas.

Ese mismo día, a las 18.45, el Papa encabezará una celebración de Vísperas en la Catedral Metropolitana, junto con obispos argentinos y representantes de las diócesis.

Misas multitudinarias y encuentro con Milei

El programa de la visita contempla la llegada del Pontífice al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo, el domingo 8 de noviembre.

Durante esa jornada será recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Para el lunes 9 está prevista una misa multitudinaria a las 11.30 en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en Palermo. El martes 10, a las 20.15, el mismo escenario albergará un encuentro con jóvenes.

El itinerario también incluye una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, actividades en Córdoba, un encuentro con personas privadas de libertad y una celebración religiosa frente a la Basílica de Luján.

La escala cordobesa había generado interrogantes después de la operación, ante la posibilidad de reducir los traslados aéreos. Sin embargo, los organizadores aseguraron que no recibieron indicaciones para cancelar ninguna de las actividades programadas.

En Buenos Aires, el Gobierno porteño ya anunció restricciones de tránsito para permitir el montaje de las estructuras destinadas a las celebraciones masivas.

Los primeros cortes comenzarán mañana, sábado 24 de octubre, sobre la avenida del Libertador, mientras que desde el 4 de noviembre se ampliarán las restricciones en distintos sectores de Palermo.

El miércoles 11, León XIV partirá desde Ezeiza hacia Perú, última etapa de su gira sudamericana, que comenzará el 6 de noviembre en Uruguay y concluirá el 17.