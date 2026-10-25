El Papa tiene una réplica tan realista que parece estar en Lima

Una estatua del papa León XIV sorprendió a los habitantes de Lima por su extraordinario parecido con el pontífice. La escultura, de tamaño natural y 1,75 metros de altura, fue instalada en una plaza de la capital peruana y rápidamente se convirtió en una atracción para curiosos y visitantes.

La obra representa a Robert Prevost con un nivel de detalle que incluye pequeñas marcas en la piel, su anillo dorado y hasta el número de calzado. Para conseguir ese resultado, su creador estudió cientos de fotografías tomadas desde distintos ángulos.

El responsable es Walter Huamán, un escultor peruano que lleva dos décadas realizando figuras de personajes famosos. Entre sus trabajos anteriores aparecen representaciones de Sylvester Stallone y Diego Armando Maradona.

La elaboración demandó casi seis meses. El artista utilizó silicona de grado médico para reproducir el rostro y las manos, con la intención de conseguir una apariencia lo más parecida posible a la piel humana.

“Tiene rostro de persona calmada, sus ojitos dan tranquilidad, pensé que era el papa en persona”, comentó Alicia Caso, una vendedora de helados de 25 años que se acercó a observar la figura.

La presentación coincidió con un momento delicado para León XIV. El Vaticano informó que una intervención quirúrgica confirmó un cáncer de pulmón y que los médicos le extirparon el lóbulo inferior derecho de ese órgano.

La noticia despertó preocupación entre los fieles peruanos, que comenzaron a rezar por su recuperación y expresaron su disposición a esperar si fuera necesario postergar la gira sudamericana prevista para noviembre.

Mientras tanto, la estatua continúa recibiendo visitantes que se fotografían junto a ella. Perú también cuenta con otra figura dedicada al pontífice en Chiclayo y prepara una tercera para instalar en la ciudad portuaria de Callao.