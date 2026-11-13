El Papa y una dura crítica al machismo en Perú

El papa León XIV denunció ayer la persistencia del machismo en la sociedad peruana y cuestionó la violencia contra las mujeres, una realidad que, según advirtió, también se manifiesta en la ausencia de los padres en la vida familiar y en los abusos. “Es triste constatar que persiste una mentalidad machista”, afirmó ante una multitud reunida frente a la catedral de Lima, que recibió sus palabras con aplausos.

Latinoamérica registró un promedio de 11 feminicidios diarios durante 2024, según los datos más recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La cifra refleja la gravedad de una problemática que el pontífice reclamó enfrentar con mayor decisión.

León XIV llegó el miércoles a Perú, donde vivió más de dos décadas, para cumplir la última etapa de una gira de 12 días por Sudamérica, que incluyó Uruguay y Argentina. Además de denunciar la violencia de género, puso el foco en las desigualdades y divisiones sociales que atraviesan la región.

Durante una reunión con los obispos peruanos, también reclamó una respuesta firme frente a los abusos cometidos dentro de la Iglesia. Pidió actuar “con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación” y avanzar hacia una cultura de prevención y protección de los más vulnerables.

El mensaje apuntó especialmente al escándalo del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización ultraconservadora disuelta por Francisco en abril de 2025. La agrupación reconoció que integrantes de su cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 adultos entre 1975 y 2002.

En mayo de 2026, el Vaticano abrió en Lima un canal de escucha para las víctimas, con el objetivo de establecer indemnizaciones y brindar asistencia psicológica, médica y económica. León XIV, que fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, había impulsado espacios de escucha para los afectados.

El pontífice busca así dar continuidad a la reparación de las víctimas y reafirmar el compromiso de la Iglesia frente a sus propios abusos, mientras reclama una sociedad más justa, sin violencia ni discriminación.