El partido de Putin y una supermayoría histórica

El partido Rusia Unida, principal fuerza política de Vladimir Putin, obtuvo una mayoría récord en la Cámara Baja del Parlamento ruso tras las primeras elecciones legislativas celebradas desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Con más del 95% de los votos escrutados, la formación oficialista consiguió 355 de los 450 escaños de la Duma, según los resultados preliminares de la Comisión Electoral Central. La cifra supera su anterior récord de 343 bancas, obtenido en 2016, y le garantiza una mayoría de dos tercios, suficiente para impulsar reformas constitucionales sin apoyo de otras fuerzas.

Los comicios se desarrollaron durante tres días y estuvieron marcados por la ausencia de fuerzas abiertamente críticas del Kremlin. El partido Yábloko, único registrado con una posición contraria a la guerra, quedó excluido de la competencia nacional por una decisión judicial. En tanto, las fuerzas que sí ingresaron a la Duma respaldan en términos generales la política de Putin y la ofensiva en Ucrania.

El Partido Comunista obtuvo 40 asientos, el Partio Liberal Democrático de Rusia (LDPR) 25 y Gente Nueva 20, mientras que Rusia Unida alcanzó cerca del 58% de los votos correspondientes a las listas partidarias.

La participación oficial superó el 59%, la más alta en unas legislativas rusas desde 2003. El Kremlin presentó el resultado como una muestra de respaldo y cohesión en torno al presidente.