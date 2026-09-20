El petróleo en riesgo: ataques hutíes en Arabia Saudita

Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo en el mundo, advirtió de una “amenaza aérea hostil” y emitió una serie de alertas de emergencia en todo el reino durante la noche, incluida la primera alerta en su capital desde una escalada en los combates con los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán.

Humo negro y llamas se elevaban en la madrugada del sábado cerca del aeropuerto internacional de Riad, donde se activó una alerta aérea por primera vez desde el recrudecimiento del conflicto.

Los habitantes de la capital saudita se despertaron con dos fuertes explosiones constataron periodistas de la AFP, y su aeropuerto registró importantes perturbaciones en la mañana. Y se observó que un depósito de la petrolera estatal Aramco cerca de la terminal se encontraba en llamas y que equipos de bomberos buscaban controlar el incendio.

Durante la mañana, el sitio web especializado Flightradar24 informó de varios vuelos cancelados o retrasados en Riad, aunque por la tarde el tráfico aéreo volvió a la normalidad.

Las autoridades sauditas no publicaron ninguna información sobre las explosiones. En cambio, los hutíes reivindicaron ataques en las últimas horas. Fueron contra “sitios sensibles”.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, dijo en Telegram que las operaciones, llevadas a cabo con “una gran cantidad de misiles balísticos y de crucero y drones”, fueron “en respuesta a los intentos criminales del enemigo saudita de atacar la capital, Saná“.

“La primera tuvo como objetivo sitios sensibles en la capital saudita, Riad, y la segunda tuvo como objetivo instalaciones de Aramco en Yanbu”, detalló.

Un grupo proiraní

Los hutíes, un grupo proiraní que controla amplias partes de Yemen, han llevado a cabo una ofensiva relámpago con la que arrebataron grandes extensiones de territorio al gobierno reconocido internacionalmente, respaldado por Riad.

Esta guerra civil estalló en 2014 cuando los hutíes tomaron el control de Saná y luego de otras regiones, lo que desencadenó en marzo de 2015 una intervención militar liderada por Arabia Saudita.

Después de años de calma en virtud de una frágil tregua alcanzada en 2022, el conflicto se reactivó en julio en el marco de la guerra regional iniciada con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Impacto económico global

Que los rebeldes hutíes de Yemen ataquen a Arabia Saudita causa un gran impacto a nivel internacional debido a la convergencia de factores geopolíticos, religiosos, económicos y de seguridad militar.

¿Por qué es un riesgo para el suministro mundial de petróleo? Por qué Arabia Saudita es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Los ataques de los hutíes contra refinerías, campos petroleros y oleoductos clave (como el oleoducto Este-Oeste o la infraestructura de la estatal Saudi Aramco) ponen en riesgo directo la producción y distribución global de crudo.

Cualquier interrupción o amenaza en sus centros de exportación o en rutas marítimas estratégicas (como el estrecho de Bab el-Mandeb) repercute de inmediato provocando volatilidad en el precio internacional de la energía.

Mientras, a nivel presupuestario y militar, existe una enorme disparidad entre ambas partes:Arabia Saudita posee uno de los presupuestos de defensa más altos del planeta y cuenta con armamento de última generación provisto por potencias occidentales.

Los hutíes, un grupo insurgente local, han logrado desgastarla utilizando tácticas de guerra asimétrica, como el despliegue masivo de drones de bajo costo y misiles balísticos suministrados o facilitados por Irán.

Que una milicia logre vulnerar sistemas sofisticados de defensa aérea evidencia los límites militares de una potencia regional frente a contingentes irregulares.

La crisis de Medio Oriente

El conflicto cobra además dimensión por el choque entre potencias regionales: Irán vs. Arabia Saudita.

El conflicto en Yemen, explican los analistas, funciona en gran medida como una “guerra subsidiaria”. Los hutíes (de rama chií zaidí) cuentan con el respaldo político, financiero y armamentístico de Irán.

Arabia Saudita (de mayoría sunita) encabeza la coalición militar internacional que respalda al gobierno yemení reconocido.

Cualquier ataque hutí dentro del territorio saudí incrementa la tensión directa entre Riad y Teherán, con el potencial de desencadenar un enfrentamiento a gran escala en todo Medio Oriente.

La sensibilidad religiosa de los objetivos. Arabia Saudita alberga los lugares más sagrados del islam, con la custodia de las ciudades santas de La Meca y Medina. Cuando se registran o se denuncian incursiones de drones o misiles hacia estas zonas restringidas o sus proximidades, la coalición lo califica como una “línea roja”. Esto genera una fuerte condena diplomática en el mundo islámico por el riesgo que implica para millones de peregrinos y para la estabilidad de la región.