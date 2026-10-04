El presidente colombiano Abelardo De La Espriella manifestó su apoyo a Flavio Bolsonaro

En medio de la fuerte expectativa por la definición de las elecciones presidenciales en Brasil, el presidente de Colombia expresó este domingo su respaldo público al senador brasileño que, hasta el momento, lidera de manera provisional el escrutinio oficial.

El mandatario se volcó a las redes sociales para seguir de cerca el desarrollo de la jornada electoral en el país vecino y enviar un mensaje directo de cara al inminente desenlace. A través de su cuenta oficial en la plataforma X, De la Espriella trazó un paralelismo entre el escenario político brasileño y el de su propia nación.

“Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia", escribió el mandatario.

En la misma publicación, concluyó con una fuerte definición respecto a la disputa electoral y su visión regional: "El verdadero cambio es derrotar a la izquierda”. De esta manera, el jefe de Estado colombiano reafirmó su postura política a nivel continental, a la espera de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil confirme las cifras finales de la contienda.