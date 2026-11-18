Nvidia volvió a superar ampliamente las expectativas de Wall Street: más que duplicó sus ingresos en el tercer trimestre, pese a la crisis que provocó la salida de su histórico director ejecutivo, Jensen Huang. Sin embargo, la junta directiva descartó restituirlo en el cargo.

La facturación llegó a 115.800 millones de dólares, un 103% más interanual y por encima de los 109.000 millones previstos por los analistas, según FactSet. El beneficio neto fue de 65.300 millones, un 105% más, y la ganancia diluida por acción alcanzó los 2,70 dólares, frente a los 2,48 estimados.

Los inversores recibieron favorablemente las cifras: en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, las acciones avanzaban algo más del 2%. Nvidia también elevó sus perspectivas para el próximo ejercicio fiscal y proyectó un crecimiento de la facturación del 75%, frente al 70% anterior, impulsada por la demanda de procesadores para inteligencia artificial (IA).

Por primera vez en casi 28 años, desde su salida a bolsa, Huang no presentó los resultados. La exposición quedó a cargo de la directora financiera, Colette Kress, designada presidenta interina tras su renuncia, el 12 de noviembre.

La salida de Huang se produjo después de que trascendieran varias relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con Alice Huang, empresaria china sin parentesco con el ex CEO. La mujer fue directiva de Megaspeed, una compañía de computación en la nube de Singapur, y es sospechosa de tener vínculos con los servicios de inteligencia chinos. Beijing rechaza esas acusaciones, que no han sido probadas públicamente.

Megaspeed está bajo investigación en Estados Unidos por sospechas de haber facilitado a empresas chinas el acceso a chips avanzados de Nvidia mediante el alquiler de capacidad de procesamiento y otros mecanismos que habrían eludido los controles de exportación. La pesquisa comenzó en 2024, antes de que se conociera la relación. Megaspeed afirma que Alice Huang dejó su cargo en agosto de 2025 y niega irregularidades. Nvidia la incluyó en su lista de empresas sin autorización para comprarle productos.

La relación personal entre Huang y una mujer sospechada de espionaje intensificó el escrutinio sobre Nvidia y sus controles comerciales. El escándalo golpeó la cotización: la compañía perdió más de un billón de dólares de capitalización bursátil y dejó de ser la más valiosa del mundo. Huang deberá comparecer el 1 de diciembre ante comités de la Cámara de Representantes dedicados a Asuntos Exteriores, Inteligencia y China.

Pese a la controversia, su posible regreso recibió el respaldo de Elon Musk. El presidente Donald Trump también dijo que no le molestaría verlo nuevamente al frente de Nvidia. El propio Huang afirmó ayer que estaría dispuesto a volver, tras recibir numerosos pedidos. Pero la junta fue terminante: no contempla restituirlo y buscará un reemplazante permanente.

La crisis coincide con un endurecimiento de la política estadounidense hacia las exportaciones de tecnología. Washington anunció nuevas restricciones para impedir que compañías chinas accedan indirectamente a capacidad de procesamiento de IA mediante centros de datos de terceros países. Las normas exigirán licencias para suministrar grandes volúmenes de potencia informática a empresas de China, Macao y otros destinos considerados de riesgo, entre ellos varios países del sudeste asiático y Brasil.

Las medidas provocaron el rechazo de Beijing y amenazan con complicar las conversaciones entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen.

Nvidia combina resultados récord con una crisis de liderazgo y un escenario geopolítico complejo. La demanda de chips para IA impulsa sus cuentas, pero la disputa entre Washington y Beijing abre interrogantes sobre su futuro.