Diez años después de que los británicos votaran por abandonar la Unión Europea, el Reino Unido acordó este viernes en Bruselas reducir algunas de las barreras que el Brexit levantó con su mayor socio comercial. Los pactos sobre alimentos, emisiones y movilidad juvenil marcan el mayor avance del acercamiento entre Londres y el bloque desde que la ruptura se hizo efectiva en 2020. Para el primer ministro laborista, Andy Burnham, son un primer paso para recomponer la relación y volver a discutir hasta dónde puede llegar.

“El Brexit que nos dieron no funcionó. Perdimos más de lo que ganamos”, dijo Burnham antes de la cumbre. Los promotores de la salida habían prometido recuperar el control sobre las fronteras y las leyes británicas y abrir nuevos mercados. Una década después, el 58% de los británicos cree que fue un error votar por la ruptura y el 63% la considera un fracaso, según YouGov. La vuelta al bloque divide más: el 37% cree que debería ser una prioridad del Gobierno y el 45% discrepa.

El acuerdo agroalimentario permitirá eliminar los certificados y controles que hoy demoran y encarecen la gran mayoría de los envíos de animales, plantas y sus derivados. Para facilitar ese intercambio, Londres deberá aplicar estándares sanitarios y fitosanitarios comunes.

Ambas partes también acordaron vincular sus mercados de emisiones para reducir los costos asociados al carbono en algunas exportaciones. El Tesoro británico estima que el paquete podría elevar el PBI hasta un 0,5% para 2040, un impacto equivalente a unos 17.000 millones de libras al año.

El programa de movilidad

El programa de movilidad permitirá que hasta 100.000 jóvenes de cada lado residan hasta tres años en el otro para estudiar, trabajar o viajar. Las matrículas universitarias quedaron pendientes. Bruselas busca que los estudiantes europeos accedan en el Reino Unido a las tarifas nacionales, más bajas que las internacionales.

Las partes se dieron seis meses para acordar cuánto pagarán los alumnos de ambos lados. La guerra de Rusia contra Ucrania también aceleró el acercamiento. Londres y Bruselas acordaron reforzar la cooperación en defensa, proteger infraestructura marítima y coordinar medidas contra la flota que Moscú utiliza para eludir sanciones.

Burnham quiere discutir con los 27 Estados miembros el futuro de la relación antes de la próxima cumbre. El Gobierno laborista sigue comprometido a mantener al país fuera de la unión aduanera y del mercado único, así como a preservar las restricciones a la libre circulación.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se mostró dispuesto a estrechar los vínculos y recordó que el mercado único se basa en la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales.

Una reincorporación exigiría una solicitud formal de Londres, el respaldo unánime de los 27, el consentimiento del Parlamento Europeo y la ratificación del acuerdo de adhesión. En el plano interno, Burnham dejó abierta la posibilidad de que el Partido Laborista incluya un referéndum en su próximo programa electoral. Nigel Farage, líder de Reform UK y uno de los principales promotores del Brexit, ya cuestionó los acuerdos de Bruselas y los presentó como el primer paso para llevar al país de vuelta al bloque.