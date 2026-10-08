El reloj ideal para entrenar según cada presupuesto

El mercado de los relojes inteligentes ofrece en 2026 opciones para distintos bolsillos y perfiles de entrenamiento. Permiten controlar la actividad física, el descanso y algunos indicadores de salud, además de sumar GPS y herramientas para deportes.

El Xiaomi Watch 5 apunta a quienes buscan un reloj completo. Tiene una batería de 930 mAh y puede alcanzar hasta seis días de autonomía en uso normal, o 18 días con ahorro de energía. Su pantalla AMOLED está protegida por cristal de zafiro y funciona con Wear OS 6, que permite usar servicios de Google como Maps, Wallet y Gemini. También ofrece GPS de doble banda, electrocardiograma y más de 150 actividades deportivas. Es una opción para usuarios de Android.

Para quienes prefieren entrenar al aire libre, el Huawei Watch Fit 5 Pro combina un formato liviano con una pantalla AMOLED de gran tamaño. Incluye GPS, llamadas desde el reloj y seguimiento de la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, el estrés y la temperatura de la muñeca. También suma herramientas para correr por senderos, jugar al golf y practicar buceo hasta 40 metros. Su batería puede durar hasta diez días.

MÁS ACCESIBLES

En un escalón más accesible aparece el Amazfit Active 2, que reúne funciones de los modelos más costosos. Tiene GPS, llamadas Bluetooth, seguimiento del oxígeno en sangre y más de 160 modos deportivos. Puede reconocer ejercicios de fuerza y ofrecer orientación para organizar los entrenamientos. La autonomía llega hasta diez días, una opción para quienes priorizan el ejercicio sin pagar precios de alta gama. El Honor Watch 6 se destaca por su autonomía. Su batería permite hasta 35 días de uso y su pantalla alcanza un brillo muy alto, pensado para facilitar la lectura bajo el sol. Es resistente al agua y al polvo, incluye GPS y más de 120 modos deportivos, con funciones para corredores de montaña.

Por último, el Oppo Watch X3 combina materiales resistentes con funciones avanzadas. Incorpora electrocardiograma, GPS de doble banda, detección de caídas y herramientas para controlar el corazón durante el esfuerzo. Su autonomía llega a cinco días en uso normal y hasta 16 con ahorro.

La elección depende del presupuesto y del tipo de entrenamiento. Los modelos más completos priorizan funciones avanzadas, y las opciones accesibles permiten seguir la actividad diaria y los entrenamientos con buena autonomía.