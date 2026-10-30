El reloj que mide la presión con una correa inflable

En un mercado de relojes inteligentes que compiten por sumar prestaciones deportivas y opciones de conectividad, Huawei pone el foco en la salud cardiovascular. Su Watch D3 incorpora una correa inflable que permite medir la presión arterial desde la muñeca, una característica que lo distingue de los dispositivos que funcionan exclusivamente con sensores ópticos.

La propuesta combina las funciones de un reloj inteligente con un mecanismo de medición similar al de un tensiómetro convencional. Además de realizar controles puntuales, permite programar registros a lo largo de la jornada y durante el descanso nocturno.

Una correa que funciona como tensiómetro

El principal diferencial del Watch D3 está en su pulsera. En su interior incorpora una pequeña bolsa de aire que se infla alrededor de la muñeca para realizar la medición mediante el método oscilométrico, el mismo principio que utilizan los tensiómetros automáticos.

Este mecanismo se complementa con los sensores del reloj y permite integrar el control de la presión arterial en un dispositivo de uso cotidiano. Para obtener los registros, es necesario respetar las indicaciones de colocación y postura establecidas por el fabricante.

La posibilidad de programar mediciones también amplía el seguimiento más allá de una consulta aislada. Los datos reunidos durante distintos momentos del día permiten observar variaciones y contar con un historial para compartir con el profesional de salud.

El equipo ofrece un sistema de monitorización ambulatoria que incluye registros durante el sueño. Para ese uso, dispone de un funcionamiento automático más silencioso, pensado para reducir las molestias durante el descanso.

Según la información del producto, el Watch D3 cuenta con certificación europea como dispositivo sanitario para determinadas funciones. Ese respaldo corresponde al marco regulatorio de ese mercado y no implica que sus prestaciones reemplacen una consulta, un diagnóstico o los estudios indicados por un médico.

Su utilidad está vinculada al seguimiento: reunir información y facilitar la observación de tendencias. La interpretación de esos valores requiere considerar el contexto y las condiciones en las que se realizó cada medición.

Diseño y herramientas adicionales

Huawei integra el mecanismo inflable en un conjunto de 11,3 milímetros de grosor y un peso informado de 40 gramos. La comodidad resulta especialmente relevante en un modelo pensado para acompañar al usuario durante varias horas, incluso al dormir.

El tamaño de la pantalla, sin embargo, es un aspecto para evaluar en muñecas pequeñas, tanto por el ajuste como por la comodidad durante el uso prolongado.

Entre sus herramientas aparece “Panorama de mi salud”, que reúne hasta 11 indicadores en una evaluación de aproximadamente 60 segundos. A su vez, “Health Insights” relaciona los registros con información sobre el sueño y la actividad física.

La función “Comunidad de Salud” permite compartir determinados datos con familiares y recibir avisos ante valores fuera de los parámetros establecidos.

Precio y propuesta

El material de referencia ubica el precio del Huawei Watch D3 en 840.000 pesos. También señala que incluye Huawei MultiPass, con acceso a Huawei Health+ y promociones de hasta 90 días en aplicaciones de bienestar y deporte, sujetas a las condiciones de cada servicio.

Por sus características, el modelo se orienta a quienes buscan incorporar el control de la presión arterial a su rutina. La correa inflable y las mediciones programadas son los ejes de una propuesta que busca diferenciarse por sus herramientas de seguimiento cardiovascular.