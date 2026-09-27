El restaurante donde la ropa queda fuera del menú

Un restó de Florida encontró una forma inusual de atraer clientes: cenas nudistas. La “Experiencia gastronómica nudista” se realiza el primer lunes de cada mes en CLASS Soiree Steakhouse, en Hollywood, donde los asistentes disfrutan de un menú de carnes en un ambiente privado. Su dueño, Maurad Ali, sostiene que diferenciarse es clave para generar conversación. La propuesta cuesta 250 dólares por hombre, 150 por mujer y 300 por pareja. Los participantes reciben bata, toalla y funda para el asiento. Solo pueden ingresar mayores de 18 años y está prohibido tocar a otra persona sin consentimiento. Los camareros permanecen vestidos y las autoridades confirmaron que las cenas privadas son legales.

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