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REVELACIONES FAMILIARES EN UN LIBRO QUE DESATÓ UN ESCÁNDALO

¿El rey Carlos estaba enamorado de su valet?

Según Charles Spencer, su hermana Diana quería divorciarse por la supuesta relación de su esposo con un miembro de su personal
El príncipe Carlos con su valet Michael Fawcett en 2021. Aunque no se lo nombra en el libro de Spencer, las especulaciones lo señalan/Web

Por Redacción

El conde Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, afirma en su nuevo libro que la princesa decidió divorciarse de Carlos porque creía que su entonces marido “estaba enamorado de su valet”. La revelación aparece en “Swan Song: Diana, My Sister” (El canto del cisne: Diana, mi hermana), unas tres décadas después de la muerte de la princesa y en medio de nuevas revelaciones sobre su matrimonio con el actual rey.

Spencer relata que Diana lo citó a almorzar en San Lorenzo, su restaurante favorito en Knightsbridge. Durante la comida, la princesa, a quien su familia llamaba Duch, le comunicó: “Carlos, voy a divorciarme”. Su hermano sabía que el matrimonio atravesaba una profunda crisis.

Según el relato, Spencer le expresó su apoyo, aunque le advirtió que la opinión pública podía responsabilizarla por romper la imagen de cuento de hadas de la boda real. Diana entonces respondió: “Pero, Carlos, mi marido está enamorado de su valet”.

El conde cuenta que quedó atónito y respondió que, en ese caso, su hermana realmente no tenía otra opción. Sin embargo, aclara que Diana nunca identificó al empleado y que él tampoco le preguntó quién era. El libro no establece, por lo tanto, la identidad del supuesto valet ni aporta pruebas independientes sobre la afirmación.

Aunque Charles Spencer aclara que Diana nunca le reveló la identidad del empleado, importantes medios británicos y las especulaciones sobre el entorno de Carlos han apuntado a Michael Fawcett, uno de los valets más cercanos al entonces príncipe de Gales. Fawcett tuvo una extensa relación profesional con Carlos, pero el libro no lo vincula con las palabras de Diana y no existe confirmación independiente.

La revelación se suma a otras afirmaciones de Spencer sobre el comienzo del matrimonio. El conde sostiene que, poco antes de la boda, Carlos le dijo a Diana que estaba feliz de casarse con ella, pero que no estaba enamorado. También relata que su hermana llegó a pedirle a su padre que rompiera el compromiso, aunque la boda se celebró en 1981.

Carlos y Diana se separaron en 1992 y formalizaron su divorcio en 1996, un año antes de la muerte de la princesa en París. El libro también reconstruye los días posteriores al accidente y el conflicto entre Spencer y la familia real por los preparativos del funeral.

El conde sostiene que se opuso a que Guillermo y Harry, entonces de 15 y 12 años, caminaran detrás del féretro porque consideraba que Diana no habría querido someterlos a esa experiencia. Según Spencer, Carlos defendió la decisión y le dijo: “Tranquilo, la olvidaremos muy pronto”. El conde interpreta aquella frase como una muestra del desprecio que el entonces príncipe sentía por su exesposa.

Buckingham Palace rechazó de manera contundente esa versión. En un comunicado poco habitual por su tono, señaló que Carlos es consciente de que “el dolor por la pérdida de un hermano puede nublar la razón, afectar el juicio y sesgar los recuerdos” de maneras que otras personas no reconocen, incluso muchos años después. El Palacio no comentó directamente el supuesto diálogo, pero cuestionó así la fiabilidad del recuerdo de Spencer. Swan Song será publicado el 22 de septiembre, mientras sus fragmentos son difundidos por entregas.

Las revelaciones reabren las discusiones sobre la relación entre Diana y Carlos y sobre cómo fueron realmente aquellos años en el Reino Unido.

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