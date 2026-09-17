El rey Carlos III responde al libro de su excuñado sobre la muerte de Diana

El rey británico, Carlos III, respondió al primer adelanto de las memorias de su excuñado, el conde Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, en las que relata una conversación telefónica mantenida con el entonces príncipe Carlos poco después de la muerte de la princesa.

El portavoz del Palacio de Buckingham señaló que la institución no hace comentarios sobre libros. Sin embargo, indicó que el monarca “es consciente de que el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar al juicio y puede colorear la memoria de manera que otros no reconocen, incluso años después de la pérdida”.

La declaración llegó después de que el Daily Mail publicara un primer fragmento de Swan Song: Diana, My Sister (El canto del cisne: Diana, mi hermana), que saldrá a la venta el martes 22 de septiembre. En sus memorias, el conde Spencer reconstruye episodios de la vida de Diana, su matrimonio con Carlos, su muerte y las consecuencias que tuvo para su familia.

Diana y el entonces príncipe Carlos se casaron en 1981, pero anunciaron su separación a finales de 1992. El divorcio quedó formalizado en 1996. La princesa murió un año después, a los 36 años, tras el accidente automovilístico ocurrido en París el 31 de agosto de 1997.

Spencer recuerda una discusión sobre los preparativos del funeral. Según su relato, él se opuso a que los hijos de Diana -sus sobrinos- participaran en el cortejo fúnebre porque consideraba que no debían afrontar semejante exposición pública. Guillermo tenía entonces 15 años y Harry, 12.

El conde afirma que planteó su preocupación a un ayudante de la reina Isabel II y que, poco después, recibió una llamada de Carlos. Según Spencer, la conversación se transformó rápidamente en una fuerte discusión y el entonces príncipe cuestionó el sentido del deber de la familia Spencer.

El hermano de Diana sostiene que Carlos “perdió los papeles” y continuó con un torrente de ira antes de hacer una pausa. Spencer afirma que interpretó ese silencio como un intento de controlarse, pero que luego el entonces príncipe habría expresado lo que él interpretó como “un profundo desprecio por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo”.

El fragmento publicado atribuye a Carlos una frase particularmente contundente: “No se preocupen, pronto la olvidaremos”. Spencer relata que no podía creer lo que estaba oyendo y que, ante aquellas palabras, decidió terminar la conversación y le colgó el teléfono.

El conde sostiene que escribió las memorias para corregir lo que considera falsedades sobre su hermana y aportar su propia versión de acontecimientos que marcaron a la familia. Spencer mantiene además una relación cercana con Guillermo y Harry, los dos hijos que Diana tuvo con Carlos.

La publicación llega rodeada de expectativa. El diario anunció nuevas entregas con otras afirmaciones sobre el matrimonio de Diana y Carlos y sobre el período posterior a la muerte de la princesa. Incluso se produjo un episodio de seguridad antes del lanzamiento: cuatro ejemplares del libro fueron robados de un camión en Países Bajos, pese a las medidas adoptadas para evitar filtraciones.