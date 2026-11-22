El matemático Levent Alpöge, integrante del equipo técnico de Anthropic, anunció que cree haber demostrado la hipótesis de Riemann con ayuda de Claude, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por la compañía.

Lo hizo en un documento de cuatro páginas publicado en su sitio personal. Contó que llegó al resultado el domingo anterior por la noche y que, en los últimos pasos del trabajo, Claude lo superó ampliamente.

Alpöge acompañó el anuncio con unos 17 millones de líneas de código en Lean, un sistema que permite expresar demostraciones matemáticas en un formato que una computadora puede verificar.

Según el investigador, el trabajo con Claude generó más de 250.000 páginas de material. Él mismo reconoció que decidió hacer público el argumento antes de haber asimilado toda la matemática que contiene.

De acuerdo con Quanta Magazine, el código apunta a demostrar una versión más amplia, conocida como la hipótesis generalizada de Riemann, que incluye la conjetura original como caso particular.

Qué dice la hipótesis de Riemann

Los números primos, como el 2, el 3, el 5 y el 7, solo son divisibles por uno y por sí mismos. A medida que se avanza hacia números más grandes, los primos se vuelven menos frecuentes y la distancia entre ellos varía.

Los matemáticos ya saben estimar cuántos hay por debajo de un número dado. La hipótesis que formuló el alemán Bernhard Riemann en 1859 permitiría precisar cuánto puede apartarse el recuento real de esa estimación.

Riemann vinculó la distribución de los primos con una función que hoy lleva su nombre, la función zeta. Su conjetura sostiene que todos los ceros llamados «no triviales» de esa función se ubican sobre una misma recta.

El Instituto Clay señala que la propiedad se comprobó para los primeros diez billones de esos casos. El desafío es demostrar que se cumple para todos, porque basta un solo caso fuera de la recta para refutar la hipótesis.

La recta está en el plano de los números complejos, donde cada número se representa con dos coordenadas. Según la conjetura, la coordenada horizontal de cada uno de esos ceros debe valer exactamente un medio. La conexión con los primos surge de otra propiedad de la función zeta.

En una región de ese plano, puede escribirse como un producto en el que cada número primo aporta un factor. Ese vínculo permite usar la ubicación de los ceros para estudiar cómo se distribuyen los primos entre los números naturales y cuánto fluctúa su frecuencia.

Qué falta para que se acepte la prueba

Lean permite comprobar si cada paso se desprende de las definiciones y premisas incorporadas al código. En la revisión, los especialistas deberán examinar también cómo se tradujo la hipótesis al lenguaje del programa y qué supuestos sostienen el argumento.

Alex Kontorovich, matemático de la Universidad Rutgers, se mostró confiado, aunque reconoció que todavía debía estudiar la demostración para entender en profundidad por qué funciona.

James Maynard, especialista en teoría de números de la Universidad de Oxford y ganador de la Medalla Fields, dijo a Nature que, si se verifica por completo, el resultado sería un hito histórico. También advirtió que la complejidad del código hará que los matemáticos tarden en asimilarlo.

Andrew Granville, de la Universidad de Montreal, cuestionó la claridad del documento de cuatro páginas y consideró que Alpöge debería haber dedicado más tiempo a explicar el trabajo antes de anunciarlo.

El Instituto Clay de Matemáticas, que en 2000 incluyó la hipótesis entre sus siete Problemas del Milenio, todavía la clasifica como no resuelta.

Para considerar la entrega del premio de un millón de dólares, exige que la solución aparezca en una publicación que cumpla sus criterios, que transcurran al menos dos años desde entonces y que el trabajo alcance una aceptación general en la comunidad matemática.

Martin Bridson, presidente del instituto, señaló que comprender el alcance del anuncio llevará tiempo.

El anuncio llegó poco después del debut bursátil de Anthropic. La empresa recaudó 81.300 millones de dólares en su oferta pública inicial, a una valuación de 1,5 billones de dólares.

Alpöge había consultado al director ejecutivo de la compañía, Dario Amodei, sobre la posibilidad de divulgar el trabajo tan cerca de la salida a bolsa. La empresa no respondió al pedido de comentarios.