Aunque el estrés y el agotamiento parecen males modernos, hace más de 1.600 años los monjes ya enfrentaban sensaciones similares. El religioso Juan Casiano describió la akedia, un estado de cansancio físico y emocional que provocaba desánimo y falta de motivación. Para combatirlo, recomendaba alternar actividades: combinar la reflexión y el estudio con trabajos manuales. La idea era descansar la mente cuando el cuerpo estuviera activo y volver al pensamiento cuando llegara el cansancio físico. Como ejemplo, mencionaba a un monje que tejía cestas, aunque no siempre pudiera venderlas. Lo importante era mantenerse ocupado y recuperar el equilibrio.

Siglos después, la akedia quedó asociada a la pereza, pero sus síntomas recuerdan al agotamiento emocional actual. Mucho antes de que la OMS reconociera el burnout en 2019, aquellos monjes ya proponían una receta sencilla: cambiar de tarea para cuidar la mente.