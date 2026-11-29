¿Qué tienen en común las personas que llegan a los 110 años o más? La ciencia busca desde hace tiempo la respuesta y un nuevo estudio encontró una pista llamativa: los supercentenarios acumulan un tipo poco común de célula defensiva que podría ayudar a mantenerlos protegidos frente a enfermedades. Investigadores de la Universidad de Osaka, en Japón, analizaron muestras de sangre de 28 personas de distintas edades, entre ellas diez supercentenarias. Descubrieron que los llamados linfocitos T CD4 citotóxicos, células capaces de reconocer y destruir amenazas, aumentan de manera notable alrededor de los 100 años. En los participantes de entre 70 y 99 años representaban en promedio el 4% de estas células; entre los centenarios llegaban al 9,6% y entre quienes superaban los 110 años alcanzaban el 17,6%. El hallazgo resulta especialmente interesante porque muchas de estas células habían formado grandes grupos de ejemplares prácticamente idénticos, señal de que durante años podrían haber estado enfrentándose a amenazas similares. Además, sus sensores se parecen a los encontrados en células que combaten tumores. Los científicos creen que podrían ayudar a detectar células peligrosas incluso antes de que aparezca un cáncer. Sin embargo, todavía no pueden afirmar que estas defensas sean responsables de la longevidad. El próximo desafío será descubrir dónde actúan exactamente y qué reconocen.

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