El Senado de Paraguay rechazó los planteos de la defensa de Santiago Peña y avanza el juicio político

El Senado de Paraguay comenzó este viernes el juicio político contra el presidente Santiago Peña, involucrado en un escándalo bancario que dejó a tres millones de clientes, casi la mitad de la población, sin acceso a sus depósitos.

El juicio político aprobado el jueves por los diputados se activó tras el rechazo de una prórroga solicitada por Peña. El mandatario derechista aliado de Washington no comparece ante el Senado y es representado por dos abogados defensores.

"Esta sesión ha sido convocada a los efectos de resolver la admisión o el rechazo de cada prueba ofrecida", dijo el presidente del Senado, Basilio Núñez, al iniciar la sesión.

El Congreso eludió el jueves aceptar la renuncia de Peña, de 47 años, lo que le hubiera evitado el juicio. La destitución podría producirse este mismo viernes por la noche.

La crisis en Paraguay comenzó el martes cuando el Banco Central intervino el banco Ueno Bank, vinculado al presidente, a raíz de problemas de solvencia, lo que acarreó el congelamiento de las cuentas de unos tres millones de clientes, además de cuantiosos fondos estatales.

Miles de personas protestaron los últimos días en Asunción, incluso frente al Congreso, para exigir la devolución de su dinero y la destitución de Peña.

"Quiero verle a Santiago Peña en la cárcel, porque nos robó, le robó al pueblo, le mintió", dijo a la AFP Mariano Giménez, un estudiante de 26 años, en una protesta el jueves dispersada con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

Con el rechazo de su renuncia, Peña se quedó sin la inmunidad parlamentaria que hubiese adquirido al convertirse en senador vitalicio, tal como corresponde en Paraguay a los expresidentes, explicaron a la AFP constitucionalistas y diputados.