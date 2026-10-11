El tiburón toro que se perdió y encontró la fama

Un tiburón de 3,5 metros que apareció inesperadamente en un canal de Busan, Corea del Sur, pasó de ser un visitante desorientado a convertirse en una auténtica celebridad. Tanto, que hasta terminó ayudando a mover la economía local. El animal, aparentemente un tiburón toro, llegó el mes pasado a un canal artificial de la ciudad, en la costa sureste del país. La guardia costera intentó convencerlo de regresar al mar rociándolo con agua desde varias lanchas, pero el escualo no se movió. Los habitantes no tardaron en bautizarlo “Bukhangi”, en referencia al puerto, y comenzaron a acercarse en masa para verlo. Las tiendas de los alrededores también aprovecharon la inesperada atracción: las ventas de helados con forma de tiburón aumentaron casi un 30%. El alcalde de Busan, Chun Jae-soo, agradeció públicamente al animal por la publicidad que, según dijo, habría costado “miles de millones”. Incluso fue elegido embajador honorario de relaciones públicas de la ciudad, con el 91% de los votos. La fiebre llegó hasta la Bolsa. Las acciones de The Pinkfong Company, responsable de la popular canción “Baby Shark”, llegaron a subir brevemente más de un 7%. Mientras tanto, los expertos intentan explicar la aparición. Los tiburones toro viven normalmente en aguas cálidas y no suelen acercarse a Corea del Sur. El aumento de la temperatura del mar podría haber favorecido esta inesperada visita.

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