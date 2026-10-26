El Vice que fue un gran aliado de Cardoso

Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho es un médico y político brasileño, reconocido históricamente como una de las figuras más destacadas de la centroderecha moderada y del establishment político en Brasil. Fue gobernador de San Pablo.

Con el expresidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) formó una de las alianzas políticas más sólidas, históricas y estructurantes del centro socialdemócrata y liberal de Brasil. Se enmarca en más de tres décadas de trabajo político conjunto.

Dentro de la estructura interna del PSDB (Partido de Social Democracia Brasileira), que fundaron juntos, Cardoso siempre consideró a Alckmin como un referente indiscutido de moderación, capacidad de gestión técnica y responsabilidad fiscal.

Fue el candidato presidencial del PSDB en 2006, donde enfrentó a Lula da Silva en segunda vuelta, y nuevamente en 2018. Pero En 2021-2022, ante el escenario de polarización frente a Jair Bolsonaro, Alckmin renunció al PSDB y se unió al Partido Socialista Brasileño (PSB). Acompañó a Lula como vicepresidente.