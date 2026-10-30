El vuelo de Bolsonaro lo pagó un intermediario

El vuelo privado que trasladó a Flávio Bolsonaro y su familia desde Puerto Iguazú hacia Florida fue contratado y pagado por un intermediario del sector aeronáutico radicado en Estados Unidos, según afirmó este jueves Luis Grande, dueño de la compañía argentina Baires Fly.

El empresario sostuvo que recibió 150.000 dólares por el servicio mediante una transferencia desde una cuenta de una empresa del intermediario en un banco estadounidense hacia una entidad bancaria argentina.

“A mí me contrató un ‘broker’ a quien conozco desde hace diez años, que vende vuelos y vive en Estados Unidos”, explicó Grande durante una conversación telefónica desde un departamento que posee en Florida. El empresario se negó a revelar la identidad del operador.

Bolsonaro viajó hacia Estados Unidos en la madrugada del miércoles, después de cruzar por tierra desde Brasil hacia la Argentina. Su salida se produjo luego de que la policía cancelara sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Grande aseguró que desconoce quién encargó originalmente el traslado al intermediario. Según relató, el operador también le manifestó que no conocía a ese cliente antes de concretar la operación.

El diario estadounidense The New York Times publicó este jueves que el avión habría sido contratado por Jason Miller, asesor de Donald Trump. Hasta ese momento, la Casa Blanca no se había pronunciado sobre esa información.

La participación de un intermediario con doble nacionalidad argentina y estadounidense, residente en Florida, había sido adelantada por el diario Perfil, que citó fuentes anónimas. El testimonio del propietario de Baires Fly aportó detalles sobre el mecanismo de contratación y el pago, aunque no permitió establecer quién habría solicitado el viaje al operador.

De acuerdo con las autoridades argentinas, Bolsonaro ingresó por tierra desde Brasil durante la noche del martes y poco después abordó el jet privado en Puerto Iguazú. Todavía se desconoce cómo se trasladó desde Brasilia hasta la zona de frontera.

También surgieron versiones diferentes sobre su llegada al aeropuerto. Medios argentinos señalaron que habría ingresado en una camioneta cuyas imágenes fueron difundidas por canales de televisión. Sin embargo, una fuente aeronáutica indicó que, cuando ese vehículo fue filmado, el dirigente ya había subido al avión tras utilizar otro acceso.

Bolsonaro no reconoció su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del domingo y afirmó que va a “liderar” a la oposición desde Estados Unidos.

Mientras el dirigente permanece en ese país con su familia, siguen sin esclarecerse aspectos centrales de su salida de Brasil, entre ellos el recorrido hasta la frontera y la identidad de quien solicitó originalmente el vuelo.