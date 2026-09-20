Elefantes que piensan dos veces

Los elefantes asiáticos demostraron que no siempre se dejan llevar por el primer impulso. Un estudio realizado por científicos del Hunter College de Nueva York comprobó que estos animales pueden frenar una reacción automática, evaluar la situación y cambiar de estrategia para conseguir lo que quieren. Para ponerlos a prueba, los investigadores trabajaron con 16 elefantes en el Instituto Nacional del Elefante de Tailandia. Les presentaron una caja transparente con fruta en su interior. Los animales podían verla y olerla a través de pequeños agujeros, pero habían aprendido que la mejor manera de obtenerla era utilizar una abertura lateral. La prueba se volvió más interesante cuando los científicos giraron la caja. Al principio, algunos elefantes intentaron alcanzar la comida por el lugar que antes funcionaba. Pero rápidamente advirtieron que ya no servía y cambiaron de comportamiento para encontrar la abertura correcta. Según los investigadores, esta capacidad para controlar un impulso y adaptarse a los cambios ayuda a explicar la inteligencia y la notable capacidad de los elefantes para resolver problemas. También podría ser clave para entender su comportamiento social y anticipar cómo reaccionan cuando viven cerca de personas. El estudio, publicado en PLOS One, reveló además que los ejemplares más viejos tardaron más en adaptarse, aunque los científicos aclaran que se necesitan nuevas investigaciones para determinar si esto está relacionado con la edad.

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