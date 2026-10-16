Elon Musk le pidió a Zelenski que renuncie

La relación entre Estados Unidos y Ucrania atraviesa un nuevo momento de tensión, marcado por las restricciones denunciadas sobre los servicios satelitales utilizados por las fuerzas ucranianas, las presiones de Washington para detener los ataques contra instalaciones petroleras rusas y un creciente enfrentamiento político que sumó al multimillonario Elon Musk.

El propietario de SpaceX pidió públicamente la renuncia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y respaldó así la posición expresada días atrás por Donald Trump, quien también se había manifestado a favor de un cambio de liderazgo en Kiev.

“Es hora de que Zelenski se vaya”, escribió Musk en su cuenta de X, donde cuenta con más de 240 millones de seguidores. El empresario sostuvo que, sin la salida del mandatario ucraniano, “continúa la masacre”, en referencia a la guerra iniciada con la invasión rusa hace más de cuatro años.

Las declaraciones se produjeron en medio de las denuncias de Ucrania por las dificultades para utilizar los sistemas satelitales que resultan fundamentales para sus operaciones militares, especialmente en materia de defensa antiaérea y manejo de drones.

Frente al endurecimiento de las posiciones estadounidenses, Zelenski reclamó este jueves mayor claridad a sus aliados y pidió expresamente que Washington no se coloque del lado de Moscú.

“Necesitamos HONESTIDAD de nuestros socios sobre esta guerra: es importante que todos, en Estados Unidos, se pongan no del lado del agresor, sino del lado de nuestros esfuerzos por proteger vidas, poner fin a esta guerra y garantizar la seguridad”, escribió el mandatario en X.

El mensaje llegó después de que Kiev denunciara restricciones en el funcionamiento de los servicios satelitales Starshield, utilizados por las fuerzas ucranianas para desarrollar operaciones militares, y expresara su preocupación por las consecuencias que podrían tener esas limitaciones.

Zelenski había solicitado el miércoles el restablecimiento del servicio y advertido sobre el impacto directo que podría tener sobre la población civil.

“Habrá muertos, por supuesto, si continúan los ataques y Starlink no funciona”, afirmó. “Espero sinceramente que se trate de un error”, agregó.

Musk responsabilizó al gobierno de Trump

En medio de las críticas, Musk buscó deslindar responsabilidades por las limitaciones denunciadas y aseguró que las decisiones sobre el funcionamiento de determinados sistemas satelitales dependen directamente de Washington.

“Los sistemas Starshield son propiedad del Gobierno estadounidense y están bajo su control. Cualquier limitación de ancho de banda o de uso la decide el ejército estadounidense y, en última instancia, el presidente de Estados Unidos”, sostuvo el empresario.

SpaceX desarrolla tanto Starlink, su servicio de conectividad satelital, como Starshield, orientado a aplicaciones gubernamentales y militares.

Ambas tecnologías tienen importancia para Ucrania, que depende de las comunicaciones satelitales para sostener parte de sus operaciones en el frente de batalla y coordinar distintos dispositivos de defensa.

Las restricciones denunciadas por Kiev profundizaron las dudas sobre la continuidad del respaldo estadounidense, en un escenario en el que la administración Trump también busca modificar la estrategia ucraniana frente a Rusia.

Presión de Washington por los ataques a refinerías rusas

El enfrentamiento se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por los precios de la energía en Estados Unidos, a pocas semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre.

Trump viene ejerciendo presión sobre Ucrania para que suspenda sus ataques contra refinerías e instalaciones petroleras rusas, una estrategia utilizada por Kiev para afectar la infraestructura energética y los recursos económicos de Moscú.

El presidente estadounidense anunció recientemente un acuerdo con Rusia para recibir gasóleo, con el objetivo de aliviar las presiones sobre los precios internos de los combustibles.

En ese contexto, un alto funcionario ucraniano, que habló bajo condición de anonimato con la agencia AFP, aseguró que Washington amenazó con interrumpir el intercambio de información de inteligencia si Kiev no detenía sus ofensivas contra las refinerías rusas.

La advertencia, según esa versión, representa una nueva herramienta de presión estadounidense sobre el gobierno de Zelenski.

Los demócratas cuestionaron las medidas

Las denuncias sobre las restricciones satelitales también provocaron reacciones en el Congreso de Estados Unidos, donde legisladores demócratas cuestionaron la política de la Casa Blanca hacia Ucrania.

“Es inadmisible restringir el acceso de Ucrania a Starlink y Starshield en un momento en el que misiles balísticos y drones atacan el país”, señalaron en X los representantes demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.

Los legisladores acusaron además a Trump de adoptar decisiones que favorecen militarmente al presidente ruso, Vladimir Putin.

Por su parte, la senadora Jeanne Shaheen recordó que el Pentágono tiene la obligación de informar al Congreso en caso de suspender o reducir el intercambio de información de inteligencia con Ucrania.

Las críticas reflejan las diferencias dentro de la política estadounidense sobre el alcance del apoyo a Kiev y las condiciones que Washington pretende imponer para avanzar hacia una eventual salida negociada del conflicto.