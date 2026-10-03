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Emiratos Árabes confirmó un intento de atentado terrorista en el vuelo de Flydubai que se dirigía a Israel

Por Redacción

En las últimas horas, el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hamad Saif al Shamsi, confirmó que el copiloto del vuelo Dubái-Tel Aviv intentó perpetrar un atentado terrorista a bordo de un avión de la compañía Flydubai que se dirigía a Israel.

"Las investigaciones sobre el incidente ocurrido a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai determinaron que el copiloto había intentado perpetrar una acción terrorista", señaló el fiscal general del país emiratí en un comunicado difundido este sábado.

El atacante, de nacionalidad omaní e identificado como Hamam al-Hammami, agredió con un hacha al capitán de la aeronave, el piloto indio Smit Machchhar, para intentar tomar el control del avión en pleno vuelo.

Los 174 pasajeros -en su gran mayoría israelíes- y los ocho miembros de la tripulación del vuelo FZ 1073 de la compañía Flydubai se salvaron este miércoles gracias a Machchar que, siendo atacado, abrió la puerta de la cabina. Así, varios pasajeros israelíes que se dieron cuenta de lo que sucedía, entraron en el habitáculo y lograron reducir al agresor.

Un piloto que se encontraba fuera de servicio en el vuelo tomó el control del dañado avión, que había registrado un vertiginoso y brusco descenso en los momentos más dramáticos del vuelo. Frente a ello, la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto saudí de Tabuk, donde el piloto fue tratado de sus graves heridas mientras el copiloto era detenido.

El anuncio de la fiscalía de los Emiratos Árabes Unidos, que aclara que la investigación no ha finalizado, llega después una serie de información que especificaban que al Hammami tenía prohibido volar en Omán ante las sospechas de su ideario extremista. La investigación, liderada por EAU y en la que Israel participa según Reuters, debe esclarecer si planeó el ataque en solitario o no.


 

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