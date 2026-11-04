Emotivas palabras del Papa a días su visita al país: “Que este viaje fortalezca la fe”

Durante la audiencia general de este miércoles en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el papa León XIV pidió oraciones de los fieles para su viaje a Sudamérica.

A dos días del inicio de su sexto viaje apostólico, que lo traerá a la Argentina, el Sumo Pontífice expresó en español: "El próximo viernes partiré hacia Sudamérica para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, avive el fuego de la caridad y nos anime a seguir proclamando el Evangelio con alegría".

Durante la audiencia general de este miércoles en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el papa León XIV pidió oraciones de los fieles para su viaje a Sudamérica.

A dos días del inicio de su sexto viaje apostólico, que lo traerá a la Argentina, el Sumo Pontífice expresó en español: "El próximo viernes partiré hacia Sudamérica para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, avive el fuego de la caridad y nos anime a seguir proclamando el Evangelio con alegría".

Además, se dirigió a los fieles en italiano para decir: "Les pido que me acompañen con sus oraciones, para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero".

El mensaje de la Iglesia a días de la llegada del Papa

A días de la llegada de León XIV a nuestro país, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, le envió un mensaje al Gobierno nacional el martes, en el que puso el foco en las necesidades que atraviesa nuestro país.

"Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino", sostuvo el obispo e hizo hincapié en que hay "sectores muy postergados que necesitan una mano más grande". Por eso, pidió generar más oportunidades de empleo y más participación ciudadana.