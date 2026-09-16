Empresas de Malvinas: Londres confronta a Milei

El Gobierno británico salió en defensa de las empresas y particulares vinculados con las Islas Malvinas y publicó guía para respaldar las actividades económicas en el archipiélago, en respuesta a las medidas anunciadas por Javier Milei.

El documento, elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, constituye la primera respuesta oficial de Londres al endurecimiento de las sanciones argentinas contra compañías relacionadas con la explotación de recursos en las islas. Bajo el título “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, sostiene que el Reino Unido apoya las actividades que considera legítimas y reivindica el derecho de los habitantes a desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

Londres ratificó su posición sobre la soberanía al considerar a las Malvinas un territorio británico de ultramar y señalar que no discutirá esa cuestión “a menos que los isleños así lo deseen”. Sostuvo que la Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción ni aplicar su legislación sobre el archipiélago o quienes desarrollen negocios allí.

La guía recomienda a las compañías buscar asesoramiento jurídico independiente ante eventuales acciones argentinas y ofrece apoyo ante terceros países si una empresa es presionada por sus actividades en las islas.

La medida surgió mientras Milei impulsa nuevas sanciones contra firmas petroleras y el Gobierno prepara un proyecto de ley para defender su reclamo.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que se ampliarán las denuncias judiciales contra empresas y particulares que desarrollen actividades en las Malvinas que, según el Gobierno, vulneren los derechos argentinos. “Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías”, afirmó.

Milei había advertido el 3 de septiembre que utilizaría “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales” para disuadir a quienes afecten, según su posición, la soberanía argentina.

En paralelo, el Gobierno impulsa una base naval en Tierra del Fuego para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.