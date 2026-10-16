En el Vaticano hay preocupación por la salud del Papa

El papa León XIV continúa recuperándose de la intervención quirúrgica a la que fue sometido para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un tumor maligno. A dos días de la operación, el Pontífice comenzó a retomar algunas de sus actividades habituales y recibió este jueves a monseñor Paolo Rubelli, sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede y una de las principales autoridades del Vaticano.

Sin embargo, pese a las señales positivas de su evolución, la preocupación por su estado de salud continúa presente entre las máximas autoridades de la Iglesia. Así lo reconoció el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, quien admitió que sigue inquieto por la situación, aunque expresó su confianza en los informes médicos.

“Sigo preocupado, porque lamento profundamente lo sucedido”, manifestó Parolin durante una ceremonia organizada por la Embajada de Irak ante la Santa Sede. No obstante, agregó: “Confío en la información de los partes médicos y, por lo tanto, espero que esta situación se resuelva lo antes posible”.

Las declaraciones reflejan la expectativa que existe en el Vaticano por conocer los resultados definitivos de los estudios realizados sobre el tejido extirpado, que permitirán establecer con mayor precisión el alcance de la enfermedad y la eventual necesidad de tratamientos complementarios.

Un parte médico alentador

El tercer comunicado médico difundido desde la operación confirmó que la recuperación posoperatoria de León XIV transcurre dentro de los parámetros esperados y sin complicaciones.

Según el informe, el Papa fue sometido este jueves a controles de rutina cuyos resultados fueron normales. Además, una radiografía de tórax mostró una buena evolución del pulmón intervenido.

El parte también destacó que el Pontífice pudo desarrollar sus actividades cotidianas de manera independiente y que continuó con las sesiones de fisioterapia, que incluyeron ejercicios de movilidad completa.

“En general, la recuperación postoperatoria transcurre con normalidad”, concluyó el comunicado firmado por los médicos Luigi Carbone, responsable de la salud del Papa, y Stefano Margaritora.

La evolución favorable constituye una señal alentadora después de una cirugía de importancia, aunque los especialistas mantienen la atención sobre los estudios pendientes para determinar el pronóstico a largo plazo.

Los estudios que definirán el tratamiento

Uno de los aspectos centrales de la recuperación es el resultado del examen histológico, mediante el cual se analiza el tejido pulmonar extirpado y, eventualmente, los ganglios linfáticos que hayan sido retirados durante la intervención.

Este procedimiento permitirá establecer las características del tumor y determinar si será necesario aplicar algún tratamiento adicional.

Aunque el Vaticano todavía no informó cuándo estarán disponibles los resultados, médicos consultados estimaron que podrían conocerse en un plazo de entre 10 y 15 días, aunque ese período podría reducirse.

Los especialistas señalan que, en determinados casos, cuando el tumor fue completamente extirpado y los estudios no detectan extensión de la enfermedad, puede no ser necesario recurrir a tratamientos complementarios. En esas circunstancias, el seguimiento médico periódico resulta fundamental para controlar la evolución.

Por el momento, las autoridades vaticanas mantienen la prudencia y evitan anticipar conclusiones hasta contar con la información definitiva.

La internación y el funcionamiento del Vaticano

La hospitalización de León XIV también volvió a poner en primer plano una particularidad institucional de la Iglesia católica: la ausencia de un mecanismo claramente establecido para reemplazar temporalmente a un pontífice que se encuentre incapacitado para ejercer sus funciones.

A diferencia de otros sistemas de gobierno, el Vaticano no cuenta con la figura de un vicepresidente o sustituto directo del Papa. La normativa contempla procedimientos específicos ante su fallecimiento o renuncia, pero no establece una solución equivalente para una incapacidad prolongada.

En caso de muerte o renuncia, el camarlengo asume determinadas responsabilidades administrativas durante el período de sede vacante, mientras se organiza el proceso de elección de un nuevo pontífice.

Esta situación adquiere especial relevancia cuando el problema de salud requiere una recuperación prolongada o puede condicionar el desarrollo de las actividades habituales del jefe de la Iglesia.

Las versiones sobre cuándo se detectó la enfermedad

Mientras se aguardan los resultados médicos, la prensa italiana comenzó a reconstruir los acontecimientos previos al diagnóstico.

Según una investigación publicada por el diario La Repubblica, León XIV podría haber conocido la existencia de una anomalía pulmonar aproximadamente un mes antes de comunicar públicamente su enfermedad.

Los periodistas Michele Bocci y Jacopo Scaramuzzi señalaron que los primeros indicios habrían surgido a mediados de septiembre, cerca del cumpleaños del Pontífice, durante una resonancia magnética abdominal de control realizada en un centro médico distinto del Hospital Gemelli.

De acuerdo con esa reconstrucción, el hallazgo habría motivado nuevos estudios a fines de septiembre, entre ellos una tomografía computarizada de tórax con contraste y una tomografía por emisión de positrones (PET).

Esta última prueba habría mostrado ganglios linfáticos sin signos de afectación, aunque la información no fue confirmada oficialmente por el Vaticano.

Las versiones también vinculan esos controles con algunas ausencias del Papa en actividades religiosas programadas durante las semanas anteriores a la operación.

La posibilidad de rezar el Ángelus desde el hospital

En medio de la recuperación, Parolin también se refirió a la posibilidad de que León XIV vuelva a aparecer públicamente el próximo domingo para rezar el Ángelus desde el Hospital Gemelli de Roma.

El secretario de Estado explicó que esa alternativa dependerá de cómo evolucione el Pontífice durante los próximos días.

“Parece que le han dado cinco días, así que si se encuentra mejor al final de la semana lo hará desde el Gemelli”, señaló.

De concretarse, la escena recordaría las apariciones de Juan Pablo II y Francisco, quienes en distintas oportunidades dirigieron oraciones desde las ventanas del hospital durante sus respectivas internaciones.

Antes de la intervención, el Vaticano había estimado que León XIV permanecería hospitalizado aproximadamente una semana.

Parolin también valoró la decisión del Pontífice de comunicar públicamente su enfermedad y consideró que la transparencia permitió reducir las especulaciones sobre su estado de salud.

El viaje a Sudamérica sigue bajo evaluación

Otra de las cuestiones pendientes es la gira que León XIV tiene prevista por Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre.

Aunque la operación generó interrogantes sobre la posibilidad de cumplir con una agenda que incluye vuelos prolongados y numerosas actividades públicas, Parolin evitó anticipar una eventual suspensión.

“Cuando el Papa fue hospitalizado, la situación era que el viaje continuaría según lo previsto”, recordó el cardenal.

En ese sentido, sostuvo que, si la recuperación se desarrolla de acuerdo con las previsiones iniciales, el recorrido podría concretarse. Sin embargo, aclaró que cualquier decisión dependerá de la evolución clínica y de las recomendaciones de los especialistas.

“Estamos esperando que salga del hospital y, según lo que digan los médicos, podrá viajar. Dado que es un viaje largo y exigente, tenemos que esperar”, concluyó.

Por ahora, el Vaticano no anunció modificaciones oficiales en el itinerario. La prioridad continúa siendo la recuperación del Pontífice y los resultados de los estudios que permitirán determinar los próximos pasos de su tratamiento.