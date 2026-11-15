En los Andes, el Papa alertó por la baja natalidad

León XIV expresó su preocupación por la baja natalidad y la pobreza que obliga a las familias a emigrar de las comunidades rurales de Perú. Durante una misa ante miles de fieles en Santa Cruz de Succhabamba, localidad que visitaba como obispo de Chiclayo, llamó a reflexionar sobre las dificultades que “vacían los pueblos” y la desigual distribución de la riqueza.

También pidió por el fin de la violencia y destacó las tradiciones religiosas como un lazo que une a pueblos y generaciones.