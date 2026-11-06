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En medio de la crisis bancaria, renunció el ministro del Interior de Paraguay

Tras la confirmación del juicio político contra el presidente Santiago Peña

Por Redacción

El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, renunció a su cargo, según un decreto publicado por la prensa local, en medio de la crisis bancaria que desató un juicio de destitución contra el presidente Santiago Peña.

"Acéptase la renuncia presentada por el señor Enrique Riera Escudero como Ministro del Interior", establece el decreto, fechado el 5 de noviembre y reproducido por el diario ABC Color y otros medios locales. Carlos Benítez fue designado como ministro interino, indica el texto.

Peña se enfrentará a un juicio de destitución en el Senado por el colapso de Ueno Bank, el principal banco digital de Paraguay y uno de los mayores del país. Casi tres millones de ahorristas quedaron sin acceso a sus depósitos, lo que equivale a casi la mitad de la población.

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