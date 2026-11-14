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En pleno escándalo, el Congreso de EE.UU cita al ex CEO de Nvidia

Por Redacción

La renuncia no cerró el escándalo: lo trasladó al Congreso. Jensen Huang, el empresario que convirtió a Nvidia en una pieza central de la revolución de la inteligencia artificial, fue convocado a declarar ante legisladores estadounidenses por su relación con una presunta espía china. Ahora deberá responder preguntas que exceden su vida privada y alcanzan uno de los asuntos más sensibles para Washington: la protección de la tecnología con la que Estados Unidos busca mantener su ventaja frente a Pekín.

El presidente de la Comisión de Banca del Senado, el republicano Tim Scott, solicitó la comparecencia del exdirector general para el 3 de diciembre. También pidió que declare el secretario de Comercio, Howard Lutnick, responsable del área que administra los controles de exportación.

La presión llega desde ambas cámaras. Tres comisiones de la Cámara de Representantes reclamaron entrevistar a Huang a puerta cerrada el 1 de diciembre, bajo amenaza de una citación judicial. Los legisladores buscan determinar si hubo desvíos de chips avanzados, qué sabía Nvidia sobre sus clientes y si la seguridad nacional quedó comprometida.

En el centro de las sospechas aparece Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que compraba procesadores de Nvidia para centros de datos en el sudeste asiático. Se investiga si esa estructura permitió eludir las restricciones estadounidenses y hacer llegar a China componentes cuya exportación está prohibida.

El vínculo personal de Huang agregó otra dimensión al caso. El empresario reconoció una relación extramatrimonial y, según las versiones periodísticas, mantuvo un romance con Alice Huang, una exdirectiva de Megaspeed con quien no tiene parentesco. Los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que la mujer colaboraba con el Ministerio de Seguridad del Estado chino. Pekín niega esa acusación.

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