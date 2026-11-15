En Portugal también salen a las calles para manifestarse

Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en más de 30 ciudades y localidades de Portugal contra el encarecimiento de la vivienda, en la mayor protesta hasta ahora por una crisis que deja la compra y el alquiler fuera del alcance de numerosos hogares.

En Lisboa, tambores, música y cánticos acompañaron una marcha que dio continuidad a semanas de movilizaciones y acampes en la capital y en Oporto.

Los manifestantes exigen topes a los aumentos de alquiler, mayores garantías para los inquilinos frente a los desalojos y más vivienda asequible. Entre 2015 y 2025 Portugal registró el mayor incremento de la Unión Europea en la relación entre el precio de las casas y los ingresos: un 61%.

Los alquileres, en tanto, acumulan una suba del 68% desde 2020, de acuerdo con el Gobierno.

La demanda de compradores extranjeros y fondos de inversión, junto con el crecimiento del turismo y la conversión de departamentos en alojamientos temporarios, ha profundizado la presión sobre los precios.

El Gobierno respondió con incentivos fiscales para construir, restricciones a los alquileres de corta duración y la promesa de levantar 145.000 viviendas, aunque admite que los resultados demorarán. El presidente António José Seguro se reunió el viernes con manifestantes, mientras crecen los reclamos por respuestas urgentes.