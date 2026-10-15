En Ucrania hablan de "traición" por fallas de Starlink: ¿Trump le suelta la mano a Zelenski?

EE UU parece estar soltándole la mano a Ucrania en la guerra con Rusia. En las últimas horas, sin notificación previa, las fuerzas armadas ucranianas sufrieron una repentina alteración en el funcionamiento de la red de comunicaciones satelitales proporcionada por SpaceX, empresa en manos de Elon Musk. Según detalló el asesor tecnológico del gobierno ucraniano, Serhiy Beskrestnov, las terminales móviles de Starlink y Starshield experimentaron de forma nocturna un límite máximo de velocidad fijado en aproximadamente 160 kilómetros por hora. Cada vez que un vehículo o dispositivo no tripulado superaba dicho umbral técnico, la señal se interrumpía por completo, provocando la desconexión inminente del equipo.

Las consecuencias operativas en el terreno se manifestaron de inmediato. Fuentes del Ministerio de Defensa de Ucrania y mandos del Séptimo Cuerpo de Asalto Aéreo confirmaron la cancelación forzada de múltiples misiones de reconocimiento, logística de vanguardia y ataques con drones de alcance intermedio en sectores críticos como Huliaipole. La medida impactó directamente en la capacidad de despliegue de los drones interceptores encargados de neutralizar los aparatos rusos propulsados a reacción, dejándolos inhabilitados para maniobrar a altas velocidades durante las incursiones nocturnas.

Aunque la conectividad comenzó a estabilizarse parcialmente dentro del límite impuesto de los 160 km/h, las autoridades en Kiev remarcaron que mantener la restricción técnica condiciona severamente la planificación de la defensa. El exministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, solicitó la remoción total del tope de velocidad al calificar el acceso pleno a Starshield como una herramienta indispensable para sostener la capacidad defensiva frente al avance ruso.

Zelenski denuncia traición de Washington y advierte sobre el costo en vidas humanas

En el marco de una visita oficial a Londres para reunirse con el primer ministro británico Andy Burnham, el presidente Volodímir Zelenski expresó abiertamente su malestar con la administración estadounidense. Durante una entrevista con la cadena británica a cargo del presentador Piers Morgan, el mandatario ucraniano admitió sentirse traicionado por Donald Trump y acusó al gobierno norteamericano de haber actuado de manera deliberada al restringir el acceso satelital en plena madrugada.

Zelenski advirtió de forma tajante sobre el impacto letal de la decisión al señalar que la falta de conectividad operacional provocará la pérdida inevitable de vidas humanas en la primera línea de combate. El líder ucraniano lamentó la postura adoptada por la Casa Blanca al considerar que Washington está optando por un bando equivocado y que Kiev atraviesa la dolorosa pérdida de un aliado estratégico esencial tras más de cuatro años de conflicto armado.

A la par de las restricciones tecnológicas, la cúpula militar de Ucrania denunció la falta de alertas tempranas sobre ataques con misiles balísticos lanzados por Moscú. Zelenski reveló en declaraciones a la emisora norteamericana NPR que asesores militares de Estados Unidos advirtieron a Kiev sobre la posibilidad formal de restringir el suministro de información de inteligencia militar sobre lanzamientos enemigos si Ucrania no cedía ante las exigencias diplomáticas formuladas por Trump.

La postura de Elon Musk: control militar directo y deslinde corporativo

Frente a la avalancha de críticas internacionales por la degradación del servicio en el campo de batalla, el fundador de SpaceX, Elon Musk, desligó a su empresa de la autoría de las restricciones. A través de mensajes emitidos en su plataforma X, el empresario sudafricano remarcó que la red Starshield constituye una plataforma de seguridad nacional adaptada para clientes gubernamentales y es propiedad exclusiva del Gobierno de los Estados Unidos.

Musk argumentó que la gestión operativa, la fijación de límites de velocidad y las decisiones de restricción de uso dependen del Ejército estadounidense y, en última instancia, de la autoridad ejecutiva del presidente Donald Trump. Del mismo modo, el magnate estableció una clara diferenciación entre la infraestructura de uso militar Starshield y la red civil Starlink, aclarando que esta última no se encuentra habilitada para ejecutar maniobras bélicas ofensivas.

La desaceleración del sistema satelital también generó repercusiones en el ámbito diplomático europeo. El canciller de Polonia, Radoslaw Sikorski, fustigó públicamente la medida al recordar que el gobierno polaco financia el acceso y sostenimiento financiero de las terminales utilizadas por las tropas ucranianas en la zona de conflicto.

Fractura diplomática, el pacto por el diésel y la escalada de bombardeos

El conflicto en torno a Starshield ocurre en el punto más tenso de la relación bilateral entre Washington y Kiev. La fractura diplomática entre Trump y Zelenski se agudizó tras el acuerdo impulsado por Estados Unidos para la compra de diésel a Rusia y las presiones directas de la Casa Blanca para que Ucrania suspenda sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas. Trump reprochó abiertamente las incursiones ucranianas contra la infraestructura energética de Moscú al sostener que impulsan el aumento global de los combustibles y llegó a declarar públicamente que Ucrania debería buscar un nuevo presidente capaz de alcanzar una negociación de paz.

A pesar del supuesto anuncio de un alto el fuego energético difundido por Trump en redes sociales, las fuerzas rusas recrudecieron los bombardeos sobre territorio ucraniano. Una masiva incursión aérea que involucró la detonación de 39 misiles balísticos y más de 120 drones provocó severos daños en la infraestructura energética crítica de las regiones de Kiev y Járkov, dejando a más de 600.000 ciudadanos sin suministro eléctrico. Los ataques cobraron la vida de tres personas en la capital y provocaron seis muertos en un almacén ubicado en la localidad de Lutsk.

La controversia despertó duras reacciones en el plano político internacional. Legisladores del Partido Demócrata en el Congreso estadounidense condenaron al gobierno de Trump por las interrupciones del servicio en Ucrania, atribuyendo la presión sobre Kiev a cálculo electoral previo a los comicios de mitad de mandato. En paralelo, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cuestionó el acuerdo petrolero norteamericano con Moscú durante una intervención parlamentaria en Roma, advirtiendo que la medida otorga una legitimación implícita al régimen de Vladímir Putin mientras persisten las incursiones armadas sobre ciudades ucranianas.