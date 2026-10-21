Enrique busca que lo perdonen, pero el Rey y Guillermo están en otra

El príncipe Enrique volvió a hablar públicamente de la profunda distancia que lo separa de su padre, el rey Carlos III, y de su hermano Guillermo. En una entrevista concedida a la revista GQ, el duque de Sussex expresó su deseo de reconciliarse con la familia real británica y aseguró que mantiene la esperanza de superar los conflictos que marcaron los últimos años. Sus declaraciones coincidieron con una nueva demostración del esplendor de la monarquía: una fastuosa cena de gala en el Castillo de Windsor, donde Carlos III recibió al sultán de Omán.

“Hay algunas batallas que se han librado, pero espero que todos podamos pasar la página”, afirmó Enrique en la entrevista. Sus palabras adquieren especial relevancia después de que, en agosto, regresara al Reino Unido junto a Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet, tras seis años de residencia en el extranjero.

El regreso representa un giro significativo en la vida del matrimonio, que en 2020 renunció a sus funciones como miembro activo de la realeza y se instaló en California. Desde entonces, las tensiones familiares se profundizaron a partir de entrevistas, revelaciones públicas y cuestionamientos hacia la institución monárquica.

Ahora, Enrique parece dispuesto a cambiar el rumbo. “Con todo lo que está pasando en el mundo, lo más importante es reconciliarse”, sostuvo, aunque reconoció que “las cicatrices permanecen para siempre”.

Sin embargo, desde el Palacio de Buckingham no hubo una respuesta pública a sus manifestaciones. El silencio de la familia real, una constante frente a las declaraciones de Enrique y Meghan, mantiene abierta la incógnita sobre las posibilidades concretas de un acercamiento.

EL GLAMOUR DE WINDSOR

Mientras Enrique expresaba sus deseos de reconciliación, Carlos III encabezaba una de las ceremonias más deslumbrantes de la agenda real. El monarca recibió al sultán Haitham bin Tarik de Omán con todos los honores en el Castillo de Windsor, en el marco de una visita destinada a fortalecer los vínculos diplomáticos entre ambos países.

La jornada incluyó salvas de cañones, un paseo en carruaje, una guardia de honor y una cena de Estado que reunió a destacados integrantes de la monarquía británica.

Pero quienes concentraron buena parte de las miradas fueron los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina. La futura reina deslumbró con un vestido amarillo del diseñador libanés Elie Saab, de caída vaporosa y capa fluida, que combinó con una de las joyas más emblemáticas de la colección real.

Se trató de la tiara Lover’s Knot, conocida como el Nudo de los Enamorados, una pieza de diamantes y perlas creada en 1914 por la firma Garrard. La joya, que perteneció a la reina María, alcanzó fama mundial por haber sido una de las favoritas de Diana de Gales, madre de Guillermo y Enrique.

La elección de Catalina aportó una conexión simbólica con Lady Di, precisamente cuando su hijo menor volvía a referirse a las heridas de su pasado familiar.