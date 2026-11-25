Dos hombres fueron detenidos tras un presunto robo en Anmer Hall, la residencia de campo del príncipe Guillermo y Kate Middleton, ubicada en la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra. El episodio ocurrió el lunes por la noche, cuando la propiedad estaba desocupada y la familia real no se encontraba presente.

La Policía de Norfolk informó que recibió una denuncia por una actividad sospechosa en una dirección de la finca. Tras un operativo de búsqueda en el que participaron perros policiales, drones y un helicóptero, los agentes arrestaron a dos hombres bajo sospecha de robo con allanamiento y de ingresar sin autorización.

Los sospechosos permanecían ayer bajo custodia y todavía no habían sido acusados formalmente. Las autoridades confirmaron que no había personas en la propiedad al momento del incidente.

Según publicó el diario The Sun, los intrusos llevaban el rostro cubierto y consiguieron entrar en Anmer Hall. La oficina de Guillermo y Catalina, en el Palacio de Kensington, evitó hacer comentarios sobre cuestiones vinculadas con la seguridad.

La mansión georgiana de ladrillo rojo cuenta con diez dormitorios y fue un regalo de bodas de la fallecida reina Isabel II para la pareja. Situada a unos 171 kilómetros al norte de Londres, es utilizada como residencia de campo durante los fines de semana. Sin embargo, Guillermo, Kate y sus tres hijos pasan la mayor parte del tiempo en Forest Lodge, en Windsor, al oeste de la capital.

El episodio se suma a otros antecedentes de intrusiones en propiedades reales. En octubre de 2024, ladrones ingresaron en la finca del Castillo de Windsor y robaron una camioneta y un vehículo todoterreno de un edificio agrícola. Guillermo y Catalina se encontraban en una residencia cercana.

En 2021, un hombre armado con una ballesta fue detenido en los terrenos del castillo. Jaswant Singh Chail recibió nueve años de prisión tras admitir que planeaba asesinar a Isabel II.

Otro caso ocurrió en 1982, cuando Michael Fagan logró ingresar en los aposentos privados de la reina mientras ella estaba en la cama. Isabel II conversó durante diez minutos con el intruso antes de dar la alarma. Fagan fue internado en un hospital psiquiátrico y posteriormente encarcelado por otros delitos.