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España: Congreso voltea decretos sobre vivienda y crece la presión para que Pedro Sánchez adelante las elecciones

Diputados no aprobó ninguna de las dos iniciativas impulsadas por el Gobierno

Por Redacción

El Congreso tumbó hoy los dos decretos sobre vivienda impulsados por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lo que representa un duro golpe para el oficialismo, mientras los manifestantes llaman a incrementar la ola de protestas y la oposición presiona para que se adelanten las elecciones.

"¡Vergüenza, vergüenza!", lanzaron al conocer el resultado las miles de personas que se concentraron alrededor del Congreso, entre llamados a un paro general.

En Diputados, la oposición había rechazado con 178 votos en contra y 172 a favor el primero de los decretos aprobado el martes por el gobierno para hacer frente a la crisis de vivienda que afecta al país.

El segundo, que partía ya con menos posibilidades, fue rechazado minutos después con 184 votos en contra y 166 a favor.

En una Cámara muy fragmentada, y en la que el gobierno no tiene mayoría, tampoco sirvió la intervención a última hora de Sánchez, que pidió la palabra minutos antes de la votación para pedir a los diputados que fueran "valientes". "Les pido que estén a la altura de lo que la ciudadanía nos está pidiendo", indicó Sánchez.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó estos decretos en plena ola de protestas desatadas tras el desalojo la semana pasada de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que fue obligada a dejar el departamento donde vivía desde hacía siete décadas.

Los textos incluían, entre otros, la renovación automática de los contratos de alquiler cuando venzan o medidas para restringir los desalojos de inquilinos vulnerables. Igualmente, apuntaban a los llamados "fondos buitre", entidades que adquieren inmuebles a bajo precio para maximizar su rentabilidad.

"Este de hoy no es un pleno más. Miles de personas están pendientes de la votación de esta Cámara", había advertido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Ante la caída de los decretos, la oposición incrementó sus llamados para que Sánchez adelante la convocatoria de elecciones legislativas, previstas inicialmente para 2027. "Cuanto antes sean las elecciones, mejor, pero que sean transparentes, que sean libres y que no haya trampas", lanzó el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal.

Nadie del entorno de mandatario dio pistas en este sentido, afirmando estar concentrados en la aprobación de los decretos.

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