España estalla por la crisis de vivienda a pocos días de las elecciones

Decenas de miles de personas salieron ayer a las calles de España en una jornada de huelga general y protestas contra el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, a menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 29 de noviembre, en las que el presidente socialista Pedro Sánchez buscará su reelección.

En Madrid, unos 120.000 manifestantes desfilaron bajo la lluvia por el centro de la ciudad, con pancartas en forma de casas y al grito de “no tenemos hogar”. Los sindicatos destacaron la participación en la primera huelga nacional de 24 horas desde 2012, aunque los empresarios cuestionaron la magnitud de la convocatoria. También hubo marchas en Barcelona y otras ciudades.

“No estamos de acuerdo con los precios de la vivienda en Barcelona”, explicó María Piñana, una microbióloga de 34 años que comparte piso con dos amigas. Su reclamo quedó plasmado en una pancarta que decía: “Se nos cae el techo por 1.387,2 euros”.

El malestar atraviesa distintas generaciones. Jesús Pallarol, un jubilado de 71 años, advirtió que la crisis habitacional persistirá independientemente del resultado electoral. “Es como un elefante, no podrán ocultarlo”, afirmó. En Madrid, Cristina Gorroño, empleada de 54 años, también denunció que los salarios no alcanzan para afrontar los alquileres. ”Los precios en España han subido increíblemente y no podemos afrontarlos con los sueldos que tenemos”, lamentó.

La jornada terminó con algunos incidentes violentos en Barcelona, donde grupos de encapuchados arrojaron objetos contra la policía y quemaron contenedores de basura.