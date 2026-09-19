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Hubo incidentes

España inicio un tenso traslado de migrantes

Se tratan de los que permanecían de manera precaria en las playas de Ceuta y que ingresaron desde Marruecos

Por Redacción

Las autoridades españolas iniciaron el traslado de miles de migrantes que permanecían en condiciones precarias en las playas de Ceuta hacia carpas temporales instaladas en el puerto del enclave europeo en el norte de África, según informaron medios internacionales.

El operativo comenzó a la madrugada y estuvo marcado por momentos de tensión, ya que la Policía debió intervenir para controlar los grupos de migrantes que se largaban a correr para tratar de asegurarse un lugar en el nuevo espacio. En esa circunstancia hubo empujones y disparos al aire, lo que dejó a algunos de los migrantes heridos.

La crisis migratoria en Ceuta se agravó a fines de julio, cuando decenas de miles de personas ingresaron desde Marruecos al pequeño enclave español, que cuenta con unos 80.000 habitantes. La mayoría regresó a Marruecos, pero miles permanecieron en la ciudad en situación vulnerable.

El nuevo campamento en el puerto tiene capacidad para 1.700 personas, pero las autoridades reconocieron que la cifra de migrantes en las playas supera ampliamente ese número.

Las autoridades anunciaron que en el campamento, los migrantes tendrán acceso a duchas, servicios, alimentación y camas nuevas.

El traslado se realizó horas después de que un tribunal rechazara el pedido de un sindicato policial para frenar la reubicación en las carpas temporales. La decisión se dio en medio de una disputa entre el gobierno central, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, y la administración local de Ceuta, controlada por el Partido Popular.

Según las autoridades locales, unas 13.000 personas permanecen en Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos, pero el gobierno central sostiene que la cifra es considerablemente menor.

Desde el inicio de la crisis, se registraron varios episodios de tensión y protestas de la población local, que reclama el restablecimiento de la normalidad en la ciudad.

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