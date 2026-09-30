España paraliza los desalojos hasta 2030

El gobierno de Pedro Sánchez anunció un plan para paralizar los desalojos en España hasta 2030 y propuso la renovación automática de los contratos de alquiler, en un intento por contener la crisis habitacional. Las medidas, incluidas en el denominado “decreto Maricarmen”, fueron comunicadas en medio de masivas protestas en Madrid y Barcelona, tras el desalojo de una mujer de 87 años que vivió durante siete décadas en una vivienda alquilada.

La ministra de Sanidad, Mónica García, informó a través de la red social X que el Ejecutivo impulsará un paquete de medidas para proteger a los inquilinos y frenar los desalojos. La iniciativa responde a las demandas del Sindicato de Inquilinos y de organizaciones sociales, que reclaman una intervención estatal ante el aumento de los alquileres y la falta de viviendas asequibles.

El caso de Maricarmen Abascal, desalojada de su piso en Madrid tras no poder afrontar el aumento del alquiler impuesto por un fondo de inversión, se convirtió en el detonante de las movilizaciones. La mujer permanece hospitalizada y sin hogar, y su situación se transformó en un símbolo de las dificultades que enfrentan miles de personas para acceder a una vivienda.

Las protestas comenzaron el sábado con una multitudinaria marcha en Madrid y la instalación de un campamento en la Puerta del Sol, donde cientos de manifestantes exigieron respuestas al gobierno. Las movilizaciones se extendieron a Barcelona y tuvieron una importante participación de jóvenes, uno de los sectores más afectados por el encarecimiento de los alquileres. “Ni una Maricarmen más. Señalemos a los culpables”, fue uno de los mensajes exhibidos durante las concentraciones.

El Sindicato de Inquilinos exige contratos por tiempo indefinido, precios congelados y cambios en la legislación sobre alquileres temporales y por habitaciones. También reclama medidas que eviten nuevos desalojos.

España atraviesa una grave crisis habitacional, impulsada por el aumento de los precios inmobiliarios y de los alquileres, mientras la construcción de viviendas resulta insuficiente para satisfacer la demanda.