España: una explosión provocó un incendio en Torre Moeve

Un incendio se registró este martes en la Torre Moeve de Madrid, la segunda más alta de la ciudad. Se podía ver humo saliendo de los rascacielos desde múltiples lugares de la ciudad, según la primera información, de la agencia de noticias Xinhua.

De acuerdo con los medios de comunicación locales, los servicios de emergencia de Madrid confirmaron que las personas en el interior del edificio fueron evacuadas. Asimismo, fue interrumpido el tránsito en los alrededores del complejo.

La causa del incendio era desconocida y se investigaban los detalles de la situación, siempre de acuerdo con las primeras informaciones del caso. Según el medio El Mundo, una explosión se produjo en la planta 25 de la Torre y tres personas tuvieron que ser asistidas por los socorristas para salir porque habían quedado atrapadas.

Esa planta se encuentra prácticamente a la mitad de la torre, que cuenta con 49 pisos y 248 metros. La explosión tuvo lugar en una sala técnica de la planta 25, según los primeros detalles que daba a conocer la prensa española.

El humo se apreciaba este martes desde diferentes puntos de Madrid y muchas personas tomaron imágenes. El incendio de este martes es el segundo registrado en seis meses ya que el pasado 15 de diciembre, un transformador se prendió fuego en el sótano del edificio; sin que se registrasen heridos, pero con los mismos protocolos de seguridad de esta oportunidad.